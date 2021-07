Se enfrentó a cuatro hombres que acosaron a su amiga y es furor: "¿Quién sigue?"

El video de un hombre que desafió a otros cuatro en la puerta de un bar se convirtió en viral en las redes sociales y los internautas incluso apodaron al susodicho como "el caballero del amor".

Según contó Isaac, que es el joven que aparece en las imágenes plantándose contra un grupo de hombres, la situación se desató luego de ir al baño y encontrarse con cuatro sujetos acosando a su amiga mediante "palabras morbosas".

Si bien en principio les preguntó "por qué le faltan el respeto", en un intento de alejarlos, los sujetos mantuvieron su conducta agresiva y todo terminó en la vereda del comercio.

Allí, Isaac se plantó ante uno de sus rivales, quien intentó arremeter a trompadas. Pero logró esquivarlo con un interesante movimiento de cintura y contraatacó con un duro golpe en la nariz para dejarlo inconsciente. Al observar el poder de fuego del joven el resto de los contrincantes cesó con los acosos y terminaron asustados reanimando a su amigo. "¿Quién sigue?", dijo Isaac, atento a posibles nuevas reacciones.

"Me vieron solo y se pusieron bien picudos... estábamos adentro del local y me fui saliendo...dejé uno adentro del local a otro en la entrada a ese le pegue y no se cayó...", contó Isaac.

Una vez difundidas las imágenes el joven justiciero se ganó el mote de "Caballero del amor".