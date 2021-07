Sexto robo y destrozos en el espacio cultural Casa Abierta

El espacio cultural Casa Abierta sufrió en las últimas horas su sexto robo en lo que va de la pandemia, seguido de destrozos al puertas y ventanas así como a parte de su mobiliario. La sucesión de este tipo de episodios ha puesto al borde del cierre a este espacio cultural abierto a diferentes expresiones, que funciona en una emblemática casa patrimonial de 47 entre 115 y las vías del ferrocarril.

En esta oportunidad los ladrones, que aprovechan que el lugar está cerrado y no hay vigilancia en la zona, sobre todo del lado de las vías que por ser un espacio federal no es recorrido por la policía, se llevaron diversos elementos como herramientas y algunas antiguedades.

El último robo había sido en febrero de este año cuando uno de sus responsables, Pablo Morosi, contó a ELDIA.COM que la situación ponía al espacio al borde de su cierre definitivo. "No habíamos logrado reponernos de los últimos robos y de hecho analizábamos seriamente no

volver a abrir". Y agregó en ese sentido que "ya se lo habíamos comentado a los distintos

talleres que se hacían acá".

Casa Abierta es un espacio cultural abierto a la comunidad que funciona en una casa patrimonial notablemente conservada. Y no es la única que sufre desde hace tiempo una imparable ola de robos que ha hecho que algunos vecinos hayan decidido mudarse.