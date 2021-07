El príncipe Harry publicará sus memorias a fines de 2022

Por: El príncipe Harry, que se retiró junto a su esposa Meghan Markle de la familia real británica, publicará sus memorias a fines de 2022, según anunció ayer la editorial Penguin Random House.El anuncio llega en un momento de tensas relaciones entre Harry y la familia real británica, señalada acoso y racismo por su esposa Meghan y por el propio príncipe tras su mudanza a California el año pasado. Será la primera vez que un alto miembro de la familia real británica escribe un libro de este tipo, según la prensa británica.“Escribo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el cual me he convertido”, indicó Harry.