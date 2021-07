Dyhzy el hijo del Presidente anunció que cambiará su DNI: "Soy una persona no binaria"

El hijo del Presidente celebró la medida y pidió que se respete su identidad de género.

Luego de que el Gobierno nacional presentara el nuevo DNI no binario, que le da la oportunidad a las personas que no se reconocen ni con el género femenino ni con el masculino puedan identificarse con una tercera opción y para eso se utilizará la letra “X”, Dyhzy hizo un vivo de Instagram y confirmó que cambiará su documento.

“Cuando el Estado reconoce una ley esa ley se va naturalizando. Hoy no es raro, no llama la atención, ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario. Este tipo de derechos es necesario que primero sean reconocidos por el Estado. Más allá de que falta, la gente tiene que deconstruirse, más gente lo va naturalizando. Obviamente que existe gente del mal: transfóbica, homofóbica”, argumentó Dyhzy.

El hijo del Presidente, quien ya había anticipado que pensaba cambiar su nombre, dijo que él se considera una "persona no vinaria", y agregó: "No me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así”.

“¿No binario es que no te identificas con ningún género?”, le preguntó un usuario durante el vivo. “Hay como distintos tipos de géneros dentro del espectro: hombre, mujer, no binario, queer, género fluido”, contestó Dyhzy.

“Seguimos conquistando derechos. Ningún retrógrado nos va a parar”, subrayó el cosplayer.

Cosplay de Koujaku, uno de los personajes de la novela visual DRAMAtical Murder.

El cosplay, contracción de costume play (interpretar disfrazado),1​ es una actividad representativa, donde los participantes, también llamados cosplayers, usan disfraces, accesorios y trajes que representan un personaje específico o una idea. Los practicantes de cosplay a menudo interactúan para crear una subcultura centrada en la interpretación de roles. Una definición más amplia del término "cosplay" aplica a cualquier uso de disfraz de juegos roles fuera del escenario además diseñar o confeccionar el traje, independientemente de su contexto cultural. Las fuentes favoritas para esto incluyen cómics, cine, libros, anime, manga y videojuegos.

Las personas "cosplay" tienen un enfoque cultural específico dedicado a la representación realista de una idea o un personaje propio de la ficción; puede tener distintas variantes según la intención y el contexto, normalmente haciendo una representación física y dramática de un personaje. Entre sus variantes se encuentran notablemente: la representación de personajes antropomorfos, la adaptación antropomorfa de personajes zoomorfos, el cross-dressing, la representación de los roles de género opuestos.

El número de seguidores del cosplay ha ido siempre en aumento, cada vez es más común ver a cosplayers en cualquier celebración, y no es raro hoy día, ver que en los estrenos de las grandes producciones de cine, algunos grupos se reúnen ataviados con sus mejores galas en las salas de cine.