Selena Gómez celebró sus 29 años con un ¿palito? para Justin Bieber en TikTok

Selena Gómez celebró este jueves sus 29 años. La cantante y actriz estadounidense, que se encuentra un gran momento de su carrera, lanzó en marzo su álbum en español llamado "Revelación".

Si bien la joven viene siendo noticias por el éxito de sus sencillos "De una vez" y "Baila Conmigo", en las últimas horas su nombre volvió a cobrar notoriedad por el posteo que hizo haciendo referencia a su cumpleaños.

Pese a que la joven no lo confirmó, en las redes, los fans interpretaron que el mensaje estuvo dedicado a su expareja Justin Bieber. En concreto, se trató de un breve clip que la artista subió a su cuenta de TikTok y que rápidamente sus seguidores comentaron.

En el clip, se la puede ver tomando una lata de Coca y haciendo la mímica de un audio que dice: "Así que me estás diciendo que puedes leer su carta astral, pero no puedes entender sus banderas rojas. Oh, hermana".

En los comentarios, muchos de los seguidores insistieron con que claramente se refería a Justin Bieber, una relación que estuvo colmada de dificultades y por la que Selena sufrió mucho tiempo. De hecho, la canción Lose you to Love Me (Perderte para amarte) habla de su noviazgo y cómo ella debió enfrentar esta ruptura para encontrarse a ella misma y ser feliz.