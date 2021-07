WoW: protestaron dentro del juego contra Activision Blizzard por acoso sexual a sus empleadas

Una protesta pacífica contra la cultura abusadora se pudo ver en las últimas horas en el juego de World of Warcraft luego de que el Departamento de Empleo Justo y Vivienda del Estado de California confirmara la demanda contra Activision Blizzard, el estudio detrás de Call of Duty o Candy Crush, por una "cultura de acoso constante" que sufren las creadoras.

Según trascendió, tras una investigación de dos años, el estado de California pudo establecer que Activision Blizzard "tiene una cultura tóxica contra sus empleadas mujeres" por lo que la compañía deberá ahora enfrentar a la justicia. Según conta en la demanda, todas las quejas presentadas al control interno de la empresa "fueron tratadas de manera superficial y despectiva" y no se mantuvo la confidencialidad.

Fence Macabre encourages all sub-locked players to join us on Thursday July 22nd at 9AM PST at the Idyllia Steps, Oribos. Alliance Anchor: Vicaire-WyrmrestAccord Horde Anchor: Loira-WyrmrestAccord Fundraising Campaign: https://t.co/uRVkYZUcSY pic.twitter.com/bl8IaLXVXh

Argumentando que la compañía fomenta la denominada cultura del ‘frat boy’, término que elude a personas de sexo masculino que se comportan de manera inapropiada con las mujeres, la investigación arrojó que este tipo de conductas representan un 20% de la plantilla. En la jerga urbana se conoce que el "frat boy" contempla el consumo excesivo de alcohol y la cultura de la violación como sinónimos de la hipermasculinidad. Es por ello que esta dependencia gubernamental de EEUU interpreta que Activision Blizzard "fracasó de manera sistemática en el intento de abordar y prevenir los problemas mencionados".

En un apartado de la investigación se detalla los dolorosos casos de acoso y abuso sexual. "Las mujeres de toda la empresa están asignadas a niveles de oportunidades y salarios inferiores. También ganan menos que los empleados masculinos por un trabajo similar", indica la demanda, presentada en el Tribunal Superior de Justicia de Los Ángeles. La presentación judicial también se refiere a un trágico episodio en el que "una empleada se suicidó durante un viaje de empresa por una relación que habría mantenido con su supervisor"

También se logró establecer además que las mujeres son sometidas a 'arrastres de baldes', en los que los hombres beben grandes cantidades de alcohol mientras se abren camino entre los cubículos de la oficina participando a menudo en bromas inapropiadas hacia las mujeres sobre sus encuentros sexuales y sobre los cuerpos de las empleada y bromean sobre violaciones"

La noticia cayó muy mal en el mundo gamer en donde miles de aficionados decidieron tomar una medida de fuerza para protestar sobre la situación que padece el género femenino en estos espacios de trabajo. Al respecto dentro de World of Warcraft (WoW), se pudo ver en sitios públicos del juego, como Oribos, que cientos de jugadores permanecían simplemente sentados..

Esta protesta dentro de WoW fue organizada por el gremio de jugadores Fence Macabre y arrancó en horas de la mañana del 22 de julio. Además de este pacto de no agresión, la campaña estuvo acompañada de una recolección de fondos para Black Girls Code, una organización que promueve la educación en programación para niñas de raza negra. En 12 horas, ya habían logrado reunir más de $8.000 dólares (más de 30 millones de pesos) para este propósito.

Algunos jugadores que participaron en la protesta también usaron la etiqueta #OribosSitIn para declarar que esta será su última actividad en WoW, que no renovarán su suscripción o animar a otros jugadores a «migrar» a otros MMO como Final Fantasy XIV.

I sit in Oribos to protest Activision-Blizzard



I stand up for the victims of sexual harassment, abuse, misogynism, and racism. This shit has got to stop, A/B needs a MASSIVE culture shift.



Join us for the #OribosSitIn --https://t.co/UyXkOmO8QH pic.twitter.com/12rUZiwIMQ