Alberto Fernández arrancó la campaña en Provincia: se mostró con Tolosa Paz y Gollan

El presidente Alberto Fernández convocó hoy a la "épica del día después" para recuperar la Argentina tras la pandemia de coronavirus, marcó las diferencias entre su Gobierno y la anterior gestión de Cambiemos y recomendó a los argentinos preguntarse qué tipo de Estado quieren, uno que se "enamora de los funcionarios del FMI" o el que se "planta" para que "no se haga sufrir más" al pueblo.



"Es el Estado el que hace que una vivienda sea accesible y no el mercado", expresó el Presidente en el partido bonaerense de Merlo, en el primer acto que encabezó tras haberse oficializado las listas de precandidatos a legisladores nacionales del Frente de Todos (FdT) el sábado último.



Con un mensaje, en el que el jefe de Estado comparó decisiones y políticas de su Gobierno con las adoptadas por Mauricio Macri en la gestión anterior, Fernández llamó a ser parte de "la épica del día después" de la pandemia y a tener confianza en la "recuperación" de la Argentina.



En Merlo se entregaron viviendas de un complejo de 375 unidades, que se puso en marcha en el 2014, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero fue abandonado durante la administración de Cambiemos.



"¿Por qué alguien quiere privar a 11 mil familias de sus casas?", se preguntó el jefe de Estado y aludió así a las viviendas del programa Procrear que no fueron entregadas durante la administración macrista y analizó que esas obras no fueron finalizadas quizá para que los futuros dueños de las viviendas "no recordaran que había sido Cristina (Fernández) quien había hecho las casas".



Además, advirtió que durante la gestión anterior se paralizó el "70% de la obra pública", con el consecuente impacto en la pérdida de trabajo de otros sectores asociados a la construcción.



Cambiemos "dejó a la Argentina sin infraestructura" y en este contexto pidió a los argentinos que se pregunten qué tipo de Estado quieren, aquel que recomienda "enamorarse de los funcionarios del FMI" o el que "se planta, se pone de pie y le dice (al Fondo) que no hará sufrir más a los argentinos".



"No lo hacemos por una campaña; así nos han criado: somos los hijos de Perón y Evita", declaró y diferenció: "hay formas de ver la política y de encarar el futuro", mientras "algunos casi celebraban las muertes, nosotros hacíamos lo imposible por evitarlas y trabajamos incansablemente" para superar la pandemia.



Del acto participaron también el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y los funcionarios y flamantes precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, entre otros.