Alex Caniggia criticó a la novia de su padre: "No seas mamarracho"

Alex Caniggia volvió a la carga contra su padre, Claudio Paul, y Sofía Bonelli, incluso después de que se supiera que el ex delantero de la Selección Argentina le iniciará acciones legales por los ofensivos mensajes que publicó en las redes sociales contra su pareja.

“Tu cambio de sexo fue aceptado... Fuiste papá lo que has deseado... Pero hay algo que no cambia y te tiene indignado... que si vas al baño, sacás la chota y meás parado!!!”, volvió a ofender el ex participante de Masterchef Celebrity 2, apelando como siempre a las rimas vulgares.

“El que habla de trucho se viste de mina y es un muchacho... Laburabas con el fratatacho en la obra y te decían Cacho. Tucumano, nosotros vivimos en Europa no seas mamarracho... Seguís sin sacarte fotos de tu cara porque sos un escracho”, dijo en otro tweet el mediático. Y cerró los mensajes con las iniciales “S.B.”, las mismas de Sofía Bonelli.

EL QUE HABLA DE TRUCHO SE VISTE DE MINA Y ES UN MUCHACHO... LABURABAS CON EL FRATACHO EN LA OBRA Y TE DECIAN CACHO... TUCUMANO NOSOTROS VIVIMOS EN EUROPA NO SEAS MAMARRACHO... SEGUIS SIN SACARTE FOTO DE TU CARA SI SOS UN ESCRACHO!!!!!! s.b — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) July 24, 2021

Horas antes, Sofía Bonelli había calificado a Mariana Nannis y a sus hijos de “vividores y okupas VIP” y dijo que Claudio Paul recurrirá a la Justicia para defenderse de los constantes ataques que sufrió en los últimos meses por parte de su ex mujer y sus hijos. “Quiero ver a todos pagando. Van a tener que pagar desde el primer momento que me atacaron. Problemas gratis no me como más, ni tampoco me voy a pelear gratis”, aseguró.