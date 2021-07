El Pulga Rodríguez quiere jugar, pero...

El empate frente a Racing ya quedó atrás. No hay tiempo para lamentarse por que el jueves Gimnasia recibirá a Rosario Central por la 3º fecha del torneo y el objetivo está centrado en sumar la primera victoria. Si bien la dupla no tendrá bajas con respecto al juego con la Academia, Leandro Martini y Mariano Messera no pueden dejar de mirar de reojo a los futbolistas que tienen afuera por distintas lesiones y cuentan los días para poder utilizarlos de una vez.

Luis Miguel Rodríguez, Johan Carbonero, Eric Ramírez, Germán Guiffrey y Lautaro Chávez están en la última etapa de sus respectivas recuperaciones en Abasto y las especulaciones están a la orden del día, sobre todo la del tucumano Rodríguez ya que hay muchas expectativas en verlo en acción tras su “novelesca” llegada.

En ese sentido, el Pulga también no ve la hora de debutar con la camiseta Tripera, pero desde el cuerpo técnico y médico quieren ser muy cuidadosos. Es decir, no quieren adelantar su vuelta, que tal vez llegue con lo justo y pueda resentirse de la lesión.

Recordemos que sufrió una pequeña lesión fibrilar en el músculo isquiotibial de la pierna derecha, en una práctica. Desde el club se informó en ese momento que la recuperación le demandaría apróximadamente tres semanas, según la evolución clínica, y recién se estarán cumpliendo dos semanas justamente el jueves cuando el Lobo reciba al elenco Canalla.

Está claro que si es por Rodríguez, que ya comenzó a realizar tareas con pelota, quiere estar para el juego de este jueves con Central en el Bosque, pero eso no sería posible. Es más, ninguno de los futbolistas nombrados anteriormente estaría a disposición de la dupla para el jueves.

Según pudo saber este medio, como la evolución viene siendo muy buena, el Pulga Rodríguez tendría chances de estar el próximo domingo 1º de agosto, cuando por la 4º fecha los albiazules visiten a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Y pensando en el compromiso con el Halcón, el futbolista tucumano sería el único que podría estar presente, el resto debería seguir esperando al menos un partido más. Esto sería por la 5º fecha cuando el Lobo reciba en 60 y 118 al conjunto de Atlético Tucumán.

Lo cierto también es que Rodríguez ha entrado muy bien en el grupo que ya lo tomó como un referente y desde afuera empezó a sumar desde su experiencia, y a pesar de no jugar ha estado con el equipo en los partidos con Platense en el Bosque y Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Por otro lado, más allá de los jugadores lesionados que están afuera, la dupla técnica gimnasista también está esperando ansiosamente la llegada del delantero Rodrigo Holgado.

Hace una semana hay acuerdo de palabra con el Audax Italiano de Chile, y también en cuanto al contrato personal con el futbolista que estaría arribando en la jornada de hoy (ver nota aparte).

Holgado llega paraser titular y adueñarse de la camiseta número “nueve”, y seguramente otra será la situación para Messera y Martini cuandopuedan juntar al Pulga, Carbonero, Holgado y tener también a Ramírez a disposición.

SIN DESCANSO EN ABASTO

Con respecto a la tarea que se desarrolló en la víspera en la segunda jornada de trabajo en Estancia Chica, la misma se inició a las 9:30 y se desarrolló en la cancha de césped sintético “Angel Marsical” ubicada en el predio abastense.

Con el profe Ignacio Dahul a la cabeza los futbolistas cumplieron con una fuerte entrada en calor y activación, y posteriormente un circuito de trabajos físicos en lo que fue el primer bloque del entrenamiento.

El día jueves se cumplirán dos semanas, de las tres de recuperación para el Pulga

Posteriormente los jugadores pasaron a manos de Messera y Martini, quienes ordenaron trabajos tácticos defensivos y ofensivos, y fútbol reducido por grupos; todo esto obviamente con los jugadores mezclados y sin parar un probable equipo titular.

La tarea en esta segunda jornada deentrenamiento finalizó con ejercicios de elongación en horas del mediodía, y tras esto, el grupo quedó liberado.

En cuanto a lo que sucederá hoy, el plantel gimnasista volverá a entrenar a las 9:30 en Abasto, donde la dupla técnica seguramente ordenará un trabajo táctico parando los probables once titulares, y por qué no, un buen rato de fútbol formal ante los suplentes.

No hay demasiado tiempo por que esta será un semana más corta que de costumbre, pero se estima que podrían darse cambios en la alineación titular.

Mañana, será momento de repasar la pelota parada y tras esto el Lobo quedará concentrado para jugar el jueves a las 18:45 en el Estadio “Juan Carmelo Zerillo”, en esta oportunidad recibiendo a Central.