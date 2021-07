Los Pumas '7 pierden con Islas Fiji en semifinales y jugarán por el bronce en Tokio

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas ‘7, perdió esta noche ante su par de Islas Fiji, por 26-14, en una de las semifinales de la competencia, y deberá conformarse con jugar por el tercer puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El conjunto albiceleste, que había alcanzado meterse entre los cuatro mejores del certamen tras derrotar en forma ajustada a Sudáfrica (19-14), se medirá con su par de Gran Bretaña, por la medalla de bronce, a partir de las 5.30 del miércoles (hora argentina).

La definición por el título será protagonizada por Islas Fiji (campeón olímpico vigente tras alcanzar el oro en Río de Janeiro) y Nueva Zelanda, que arrasó a los británicos por 29-7, en la primera semi.

En el estadio Olímpico de la capital japonesa, el equipo argentino salió a jugar disminuido por algunas ausencias.

Es que el pateador cordobés Gastón Revol no pudo participar del lance de semifinales, por decisión del Comité disciplinario, que le aplicó un castigo de cuatro partidos (y no tres como se había especulado originalmente) por el tackle alto y expulsión que recibió en el choque ante los sudafricanos.

Tampoco estuvo Matías Osadczuk, quien en el mismo cotejo sufrió una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda.

Así, de este modo, Rodrigo Isgró y Lautaro Bazán Vélez asumieron los lugares titulares en el elenco de Gómez Cora.

Los fijianos, que habían doblegado a Australia por 19-0 en el duelo de cuartos, asumieron la iniciativa con sus argumentos conocidos: potencia en los duelos individuales y capacidad para desprenderse rápido cada vez que el balón llegaba a las manos de sus jugadores.

Así, el elenco que dirige el DT Gareth Baber se adelantó 12-0 en la pizarra, con sendos tries de Sireli Maqala y Meli Derenalagi, con una conversión aportada por Napolioni Bolaca.

Entonces, Los Pumas ‘7 reaccionaron y ganaron la supremacía en dos salidas consecutivas, para vivir “su momento” del lance, que derivó en tries del veloz Marcos Moneta (entrando por el centro y no por los costados como suele hacer) y del intuitivo Ignacio Mendy, ambos convertidos por Santiago Mare (Regatas Bella Vista).

Esa ráfaga en el cierre le permitió a la Argentina irse 14-12 arriba al descanso, aun cuando la sensación de desarrollo desfavorable fue lo que predominó en esos 7 minutos iniciales.

El segundo período, en cambio, mostró una faceta más lógica, con la escuadra de Oceanía presionando cada vez que tenía el balón el adversario y forzando las equivocaciones de Los Pumas ‘7.

“En este nivel, los errores que cometés los terminás pagando caro ante este tipo de rivales, que te exigen permanentemente”, expresó el DT Gómez Cora a la TV Pública, una vez concluido el partido.

“No hay reproches, para nosotros es todo una experiencia nueva y buscaremos terminar de la mejor manera posible”, agregó el entrenador argentino.

Lo cierto es que en el segundo período, Islas Fiji consiguió dos tries más, con sus respectivas conversiones, y decoró un triunfo más que lógico ante una Argentina, que ya había entregado todo desde lo físico.

La final será un duelo auténtico entre combinados de la región de Oceanía, porque –a primer turno- Nueva Zelanda no le dio mayores opciones a Gran Bretaña y lo vapuleó por 29-7. El cotejo decisivo se largará a las 6.00 de Argentina.

-Síntesis-

(14) Argentina: Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Santiago Alvarez Fourcade (capitán), Lautaro Bazán Vélez, Santiago Mare, Ignacio Mendy y Marcos Moneta. DT: Santiago Gómez Cora.

Luego ingresaron Felipe del Mestre, Germán Schulz, Luciano González y Rodrigo Etchart.

(26) Islas Fiji: Josua Vakurunabili, Jiuta Wainiqolo, Asaeli Tuivuaka, Meli Derenalagi, Jerry Tuwai (capitán), Napolioni Bolaca y Sireli Maqala. DT: Gareth Baber.

Luego ingresaron: Semi Radradra, Vilimoni Botitu, Waisea Nacuqu

Tantos en el primer tiempo: 4m. try de Maqala (IF); 5m. try de Derenalagi convertido por Bolaca (IF); 7m. try de Moneta convertido por Mare (A); 8m. try de Mendy convertido por Moneta (A). Parcial: Islas Fiji 12-Argentina 14

Tantos en el segundo tiempo: 2m. try de Wainiqolo convertido por Tuwai (IF); 4m. try de Radradra convertido por Botitu (IF).

Estadio: Olímpico (Tokio). Arbitro: James Doleman (Nueva Zelanda).