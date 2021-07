Por qué Darío Barassi faltó a la grabación de "100 argentinos dicen"

Darío Barassi tuvo que faltar el último lunes a las grabaciones de su programa "100 argentinos dicen" (El Trece) debido a que le aplicaron la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y horas más tarde presentó síntomas.

Si bien en un principio se rumoreó que se había contagiado nuevamente de coronavirus, el propio conductor salió a contar lo sucedido en su cuenta de Instagram y llevó tranquilidad a sus seguidores.

“No volví a tener Covid. Todo lo contrario. Me guardé el tiempo correspondiente por contacto estrecho. Me hisopé tres veces siempre negativo y, finalmente, ayer (por el lunes) me dieron felizmente mi segunda dosis de astra (por la AstraZeneca)”, señaló Barassi.

Si bien al aire se ve de lunes a viernes, las grabaciones suelen ser de lunes a miércoles. Pero esta semana debió faltar al primer día y se reincorporó al siguiente, ya recuperado de las secuelas de la vacuna.

“Me golpeó la vacuna. Mi cuerpo gigante me pedía acostarme y me quedé sin voz. Ya hoy amanecí mucho mejor”, aclaró.

Fiel a su estilo, también bromeó en relación a que los Juegos Olímpicos de Tokio lo acompañaron en su reposo. “Quiero hacer deporte: salto sincronizado, tenis, waterpolo, handball. Siento que en todos tengo chances y aptitudes”.