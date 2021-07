Hacer trámites de manera virtual, un dolor de cabeza

Transcurridos largos meses de pandemia, la que obligó a reemplazar los trámites “en persona” por la modalidad remota, contribuyentes, usuarios de empresas de servicios y vecinos en general piden a gritos, para cualquier gestión, el regreso a la presencialidad aunque tampoco asegura que se resuelva pronto. En numerosos reclamos se asegura que resulta “muy difícil” cumplimentar cualquier requerimiento de manera virtual, y que los mismos sistemas digitales ponen trabas a esos procesos.

Según los organismos consultados por este diario, las plataformas de trámites online han funcionado “adecuadamente” a lo largo de estos meses y ahora, paulatinamente, se van rehabilitando, por general a partir de turnos, los espacios físicos de atención al público.

En una recorrida por diferentes oficinas de atención al público EL DIA recogió los testimonios de vecinos que se refirieron a las complicaciones de algunos trámites.

“Me tocó perder a mi mamá y para que mi papá pudiera cobrar su pensión fue un desastre. Tuve que hacerle todos los trámites porque él no tiene ni idea de internet. En la Anses no le dieron turno presencial”

Adriana

Vecina

Una mujer que concurrió a la sede de Control Urbano para renovar el registro de conducir dijo que “al principio de la pandemia no se podía hacer nada presencial, era todo por internet, y no es fácil hacer los trámites así porque hay veces que no se puede avanzar; ahora por suerte dan turnos y atienden en persona”.

Otro vecino, también en las instalaciones de 20 y 50, consignó que algunos días “vienen muy trabados” y en ese aspecto remarcó que suele haber en la repartición “mucha cola”, aunque prefiere aguantarse la espera porque “la atención por internet no es lo mismo; hay un abismo entre explicarle a un empleado en la cara un problema y hacerlo desde una computadora”.

“Hace dos meses y medio que estoy reclamando por el teléfono. Soy discapacitado. A veces le pido a una vecina que llame para pedirme el arreglo, pero no la puedo estar molestando siempre”

Juan Carlos

Vecino

Una de las quejas más frecuentes tiene origen entre jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social -IPS-, donde, según afirman los futuros beneficiarios, los expedientes “tardan meses y meses en resolverse”. Una mujer le contó, por caso, que tuvo que ir personalmente a la sede de 47 entre 5 y 6 después de numerosos intentos por modalidades remotas. “Traté de hacer todas las gestiones por teléfono o por mail, pero como no tuve respuesta, vine a las oficinas y al final una persona de seguridad muy amable me atendió; me demoré una hora, pero resolví el trámite”, relató.

También, contribuyentes de Arba se comunicaron con este diario para señalar su malestar por los obstáculos que atraviesan con sus pantallas por deudas que quieren pagar y que el sistema no los habilita para continuar con el proceso.

La tendencia es que la resolución de trámites se realice por los canales virtuales y esa inclinación de organismos oficiales y empresas de servicios se observa más allá de la imposición que produjo la pandemia. Eso se advierte, sobre todo, con los servicios bancarios.

En relación a los diversos trámites que se realizan a través del Municipio, fuentes comunales indicaron que “en las distintas áreas, en virtud de la pandemia, se ha tratado de avanzar hacia la digitalización de todo” al tiempo que reconocieron: “lógicamente, es un proceso y todavía falta”.

Según precisaron voceros de Arba, en la agencia provincial de recaudación “el 95 por ciento de los trámites” está digitalizado y a partir de las restricciones, resaltaron, “se renovó por completo la página para hacerla más ágil y facilitar los trámites”. Además, en ese caso, desde hace unos meses funciona un número de WhatsApp que, se subrayó, “tiene un nivel de consultas superior al 90 por ciento y funciona muy bien”. El 5 por ciento restante de las gestiones se realizan de forma presencial a partir de turnos. “Hay guardias para poder atender esa demanda”, puntualizaron.

Desde el IPS confirmaron que “actualmente todos los trámites se realizan de forma online ingresando a https://www.ips.gba.gob.ar/tramites_remotos.html”.

Sin embargo, se explicó, en el Instituto “están habilitados los 92 centros de atención previsional -CAP- distribuidos en la Provincia y los beneficiarios pueden ponerse en contacto con cualquiera de los CAP para recibir asesoramiento si tienen dudas o dificultad con algún trámite”.