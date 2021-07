Julián Weich: “Es como que te morís pero nadie te avisa”

“Estoy desesperado por salir corriendo, cosa que no puedo. Estoy contento, es como que te morís pero nadie te avisa, porque no te duele nada, no pasa nada pero te estás muriendo. Es re loco lo que pasa”, aseguró ayer, Julián Weich, que, tras una semana de internación, por complicaciones con el coronavirus, fue dado de alta.

El actor habló con Maby Wells para el programa que conducen en La Uno, “Otra vez juntos”, y fue contundente al señalar que “estoy muy bien... ¡estoy vivo!”, por lo que se siente un “privilegiado”