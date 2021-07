Probarán la eficacia de combinar vacunas distintas en varias provincias

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que las investigaciones que se realizarán en Argentina para comprobar la eficacia, inmunogenicidad y seguridad de la combinación de vacunas contra el coronavirus apunta a “sinergizar, fortalecer y acelerar los resultados” en coincidencia con la opinión de infectólogos acerca de la necesidad de completar las dos dosis de vacunación.

“La idea es trabajar en coordinación Nación con todas las provincias, con investigadores de Conicet y con las universidades”, señaló la Vizzotti sobre el estudio que, en principio, se realizará en la Ciudad de Buenos Aires, y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y San Luis aunque la propuesta está abierta a todas las jurisdicciones que “puedan y quieran sumarse”.

“La idea es ‘sinergizar’, no hacer compartimentos estancos sino que podamos acelerar y fortalecer los resultados para tenerlos los más rápido posible”, sostuvo en una conferencia de prensa con periodistas de distintos medios.

Sobre si los resultados de este estudio nacional serán determinantes para tomar una decisión en cuanto a la combinación de vacunas, Vizzotti indicó que “en estos momentos tenemos la expectativa de asegurar los esquemas completos con AstraZeneca y Sinopharm; en relación a la Spunik V llegaron 350 mil dosis que se están distribuyendo para aplicar y tenemos la expectativa de seguir recibiendo el componente 2”.

EN BUSCA DE DATOS

En el contexto actual, la evidencia generada en el estudio de intercambiabilidad tendría como objetivo aportar información para “situaciones puntuales como que alguien reciba una vacuna y tenga algún acontecimiento adverso y necesite cambiar de vacuna; alguien que no sepa qué vacuna recibió o una persona que llega a un vacunatorio y no está la vacuna que recibió para que pueda completar el esquema con otra; y si en algún momento hay alguna vacuna que se atrasa, tener la oportunidad de no demorar la inmunización con el esquema completo”.

“Hemos decidido iniciar un estudio de combinación de vacunas en la Ciudad para que las personas que recibieron el primer componente de la Sputnik V hace 30 días o más y que sean mayores de 21 años y quieran inscribirse, reciban el segundo componente de Sputnik, Sinopharm o AstraZeneca”, informó, por su parte, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

El funcionario indicó que con el estudio documentarán “la eficacia de la combinación de vacunas para tener más alternativas y para que no haya ningún porteño que se quede sin vacuna”.

POSTURAS DE ESPECIALISTAS

Especialistas e infectólogos también se manifestaron sobre los estudios que se están realizando sobre la combinación de vacunas.

“Hay evidencia de trabajos realizados en Europa que muestran que la combinación de determinadas marcas ha sido segura y no generó cuadros graves, y si llegan a mostrar mayor eficacia, van a quedar esquemas pautados de combinación en vez de utilizar las dos vacunas de la misma plataforma”, explicó el infectólogo Tomás Orduna.

Frente a ese escenario, consideró que “comenzar a estudiar esto en Argentina es poder ver nuestra propia realidad, ya que el pool genético que hay en un país es diferente a otro”.

De igual manera Jorge Geffner, inmunólogo e investigador del Conicet, aseguró que frente a la expansión de la variante Delta, es necesario “completar el esquema de vacunación con dos dosis”.

Para Geffner, la variante “ya está en 90 países y tarde o temprano va a entrar”, por lo que remarcó la necesidad de “completar el esquema de dos dosis”.

En este sentido, recomendó mantener un plan de vacunación complementario con la primera y segunda dosis, donde se jerarquice que “todas las personas de 40 años para arriba tengan el esquema completo”.

El investigador destacó que “la experiencia de combinatorias de vacunas se está realizando en otros países, hay de Oxford AstraZeneca con Pfizer, y acá habría que combinar la primera dosis de Sputnik con alguna otra vacuna de las que tenemos”, dijo.

También detalló que se podría sumar la combinación de la Sputnik V con Sinopharm, dado que “es una de las vacunas que menos efectos colaterales ha mostrado en relación a fiebre o malestar”.

Al no existir aún circulación comunitaria de la variante Delta en Argentina, el especialista aseguró que para completar el esquema de vacunación “hay un tiempo, porque entre que ingrese al país y haya un nivel significativo de circulación comunitaria, como en el Reino Unido, eso demora más o menos mes y medio”.

Por su parte, Ricardo Rüttimann, médico pediatra e infectólogo, sostuvo que los datos indican una “muy buena efectividad en las tres vacunas” que hay en el país, y aseguró que “la efectividad de la primera dosis se mantiene sin el refuerzo, no vemos que se pierda”.

En cuanto a las segundas dosis, Rüttimann aclaró que “no tienen vencimiento, solo tienen intervalos mínimos”, y agregó que, si bien “AstraZeneca necesitaba un intervalo de cuatro semanas, ahora sabemos que es mucho mejor extender ese período entre ambas dosis”, porque “mejora la respuesta de anticuerpos”.