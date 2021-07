Subieron la bolsa y las acciones argentinas en Wall Street; el dólar blue, estable

El índice S&P Merval subió ayer 1,14 por ciento, impulsado por los mercados de referencia que finalizaron la sesión en territorio positivo, en tanto las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaron hasta 2,6 por ciento.

En la plaza porteña, las ganancias de las firmas que conforman el panel líder fueron encabezadas por YPF (3,42 por ciento); Edenor (2,44 por ciento); Transener (1,82 por ciento); Ternium (1,79 por ciento); y Cablevisión (1,77 por ciento).

En sentido opuesto, las pérdidas correspondieron a Sociedad Comercial del Plata (-2,44 por ciento); Grupo Financiero Galicia (-0,97 por ciento); Grupo Financiero Valores (-0,80 por ciento); Banco Macro (-0,41 por ciento); y Telecom Argentina (-0,03 por ciento).

En el NYSE, las ADRs de las firmas argentinas cerraron la rueda con mayoría de verdes lideradas por Ternium (2,6 por ciento); Despegar (2 por ciento); Loma Negra (1,8 por ciento); Central Puerto (1,6 por ciento); y Cresud (1,6 por ciento).

Las bajas, por su parte, fueron registradas por IRSA Propiedades Comerciales (-7,7 por ciento); Grupo Financiero Galicia (-2,2 por ciento); Irsa (-0,9 por ciento); Telecom Argentina (-0,6 por ciento); y Banco Macro (-0,4 por ciento).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares subieron 15 centavos promedio en toda la curva, mientras que los títulos en pesos ajustables por CER marcaron un incremento promedio de 0,40 por ciento. De esta manera, el riesgo país retrocedió 0,6 por ciento hasta los 1.592 puntos básicos.

EN EL MERCADO CAMBIARIO

En el mercado de divisas, la cotización del dólar oficial cerró en la víspera a $101,98, con un descenso de dos centavos en relación al cierre del miércoles.

En el segmento informal, el denominado dólar “blue” se negoció sin cambios, en un promedio de $180 por unidad. En la semana baja unos 4 pesos.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) y el MEP sumaron 0,2 por ciento a $ 169,02 y $ 168,31, respectivamente.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense operó con un incremento de tres centavos en comparación con su último cierre, para quedar en un promedio de $96,64.

Así, el dólar con el recargo de 30 por ciento -contemplado en el impuesto PAIS-, marcó un promedio de $132,58 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35 por ciento sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $168,27.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada con un saldo negativo de U$S 70 millones por su intervención en el segmento mayorista.

LOS GRANOS, EN ALZA

Los precios de los granos subieron ayer en el mercado de Chicago, en una jornada en la que se destacó el incremento en la cotización de la soja, que ya suma cuatro jornadas consecutivas con alzas.

El contrato de agosto de la oleaginosa ascendió 0,15 por ciento (US$ 0,83) hasta los US$ 527,00 la tonelada, a la vez que la posición septiembre avanzó 1,09 por ciento (US$ 5,51) para concluir la ronda a US$ 508,99 la tonelada.

Los fundamentos del alza se explicaron por “la falta de humedad en Estados clave para la suerte de los rindes de la oleaginosa en Estados Unidos” ya que “los pronósticos extendidos de 10 a 14 días no auguran lluvias capaces de revertir el estado actual de su deficiente balance hídrico”, argumentó la corredora de granos Granar.

En consonancia, sus subproductos presentaron resultados positivos, con una escalada del aceite de 0,57 por ciento (US$ 8,38) para cerrar en US$ 1.475,53 la tonelada, y una baja de la harina del 0,11 por ciento (US$ 0,44) hasta los US$ 392,97.

Por su parte, la cotización del maíz aumentó 1,59 por ciento (US$ 3,44) y se pactó a US$ 219,67 la tonelada, debido a la persistencia de tiempo seco sobre el oeste y el norte del medio oeste y sobre el este de las grandes planicies estadounidenses.