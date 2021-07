Vuelta a clases: el gobierno porteño evalúa eliminar del protocolo la distancia social

El próximo lunes volverán las clases y el Gobierno porteño dejó trascender que evalúa eliminar la distancia social dentro de las aulas en el esquema de presencialidad que prevé tras el receso invernal. Según se supo, en CABA se avanza en la definición de un nuevo protocolo y esta medida, una de las primeras adoptadas en la pandemia, se daría ya que tomaría al curso completo como una burbuja, a la vez que se establece la asistencia obligatoria.

La nueva normativa porteña que elimina la distancia social entre alumnos ya había merecido el cuestionamiento de los gremios docentes, que anunciaron medidas de reclamo ante estos cambios en los protocolos.

Según el cronograma difundido, el 4 de agosto vuelven a clases los alumnos de cuarto y quinto año de secundaria y quinto y sexto año de secundaria técnica en suelo porteño, mientras que el 9 de agosto será el turno de los alumnos de primero, segundo y tercero de secundaria y primero, segundo, tercero y cuarto de secundarias técnicas. En tanto que el 17 de agosto regresará el primario, los alumnos de la modalidad especial y estudiantes de la escuela para adultos y el 23 de agosto volverá todo el nivel inicial.

En ese marco, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, cuestionó hoy los cambios y aseguró que se trata de una medida "incomprensible" que puede "ser un riesgo" para los alumnos y alumnas. "Es importante regresar a la presencialidad, pero sostener los cuidados para que tengamos un proceso de mantenimiento de la distancia social", aseveró el titular de la cartera educativa en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM750.

"Si no se mantiene la distancia, la Ciudad estaría incumpliendo la norma que el propio Gobierno porteño ha firmado en el Consejo Federal", afirmó Trotta en relación al nuevo protocolo porteño. Trotta recordó las palabras que el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, quién había anunciado "la certeza de una tercera ola en la Argentina", y consideró que, de no mantener el distanciamiento en las escuelas, la Ciudad estaría "incumpliendo una resolución del Consejo Federal, y que la propia CABA ha votado". "Fernán Quirós, debería explicarle a la ciudadanía en general si no está poniendo en riesgo lo logrado y si están equivocados el resto de los especialistas", insistió el titular de la cartera educativa.