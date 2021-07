Piden dadores de sangre para una paciente del Hospital Español

Se necesitan dadores de sangre de cualquier grupo y factor para la paciente María Teresa Capetta, internada en el Hospital Español. Hay que presentarse en el Instituto de Hemoterapia de 15 y 66. Para donar se debe tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos; no ser insulino dependiente; no haber padecido ningún tipo de cáncer, tener stent ni cirugías cardíacas; no tener enfermedades de transmisión por sangre; entre otros requisitos.