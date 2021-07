Pablo Echarri dice que, en el futuro, le gustaría ser intendente

A Pablo Echarri le volvieron a preguntar si tiene planes políticos, una pregunta a la que suele responder entre el suspenso y la negativa. Sin embargo, esta vez, en diálogo con su cuñado Quique Dupláa en AM 750, Echarri admitió que la posibilidad “está dentro mío”, tras explorar “el placer que me causa hacer política” y “cambiar la calidad de vida del colectivo” desde Sagai.

El actor aclaró que quiere concentrarse en su flamante productora, Alternativa, pero adelantó que no va alegir “lo que tenga que ver con lo legislativo”: “Yo prefiero lo ejecutivo porque los años de Sagai me dieron experiencia administrativa. Me gusta mucho la intendencia. Me parece que en un espacio como un municipio podría volcarme y darle rienda suelta al político que está en mí, que se va puliendo, creciendo y agregando herramientas”.