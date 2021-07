Una afección neurológica le impide caminar y necesita un cargador para su silla de ruedas

Luego de cumplir los 10 años de edad, a María Rosa González se le declaró una distonía coreoatetósica, según adujo, a causa de una mala praxis. Debido a esa afección neurológica, con el correr de los años esta vecina de Ensenada perdió la posibilidad de caminar, además de haber padecido una larga serie de inconvenientes de salud, algunos todavía crónicos como convulsiones y asma crónica.

Actualmente, con 49 años y cuatro hijos -dos de ellos menores de edad- que la ayudan en el día a día desde lo económico y con los quehaceres del hogar, María Rosa se comunicó con este medio en el marco de su lucha por conseguir una batería para su silla de ruedas.

"Con el correr de los años no pude caminar más. Fue por una mala praxis. Y hace 16 años se me declaró un asma crónico. Lo que tengo es un problema neurológico con el que lidiaré por siempre luego de aquel error médico en 1982. No tengo trabajo y no dispongo de CBU", dijo la mujer.

Quienes deseen ayudarla se pueden comunicar con María Rosa González al teléfono 2215650383.