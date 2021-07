Mercedes Ninci llegó a estar en terapia intensiva tras romper en llanto al aire

La semana pasada, Mercedes Ninci se largó a llorar en vivo al hablar de la pobreza que se vive en la Argentina. La angustia la invadió por completo y se descompensó en Lo de Mariana. “Por suerte descartaron un ACV y el derrame cerebral. Pero fue tremendo. De golpe sentí un dolor de cabeza y me desvanecí. Realmente sentí que me estaba muriendo”, relató horas después del episodio. Ahora se conoció que fue nuevamente internada para hacerse unos estudios y que le dieron un diagnóstico que la tiene muy preocupada.

El malestar no le permitió reincorporarse al ciclo de eltrece y en un audio que le envió a Pía Shaw contó qué es lo que tiene. “Es una cefalea en estallido secundario probable síndrome de vasoconstricción”, explicó la panelista de LAM.

En otro de los mensajes, reconoció sentirse destruida: “Tengo que estar acostada, con la cabeza muy atrás para generar líquido en el cerebro. Igualmente me dicen que es curable al ciento por ciento, pero rarísimo, de golpe me dolió la cabeza al aire y me ‘estalló’, no sé. Estoy desesperada por trabajar”.