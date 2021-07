Pablo Echarri habló de los rumores de su candidatura a intendente de Avellaneda

Los rumores empezaron a correr con fuerza e indicaban que el actor Pablo Echarri tenía intenciones de presentarse como candidato a intendente de Avellaneda. Luego de varias versiones, y que él mismo había reconocido que era una idea que no descartaba, finalmente el protagonista salió a hablar del tema.

"Buenas tardes. No voy a ser candidato a intendente de Avellaneda. Cariños", fue el escueto mensaje que escribió en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que Echarri habría hecho declaraciones en AM 750 en las que expresaba: "No sé si lo que elegiría tendría que ver con lo legislativo, los diputados. Prefiero lo ejecutivo porque los años de SAGAI me dieron experiencia administrativa. A mí me gusta mucho la intendencia. Me parece que un municipio podría volcarme y darle rienda suelta al político que se va puliendo, creciendo y agregando herramientas".

En ese marco agregó: "Los 14 años de SAGAI han definido a un político de alguna manera, con el deseo y el placer que me causa hacer política. Utilizar la herramienta política para cambiar la realidad, porque lo que hacemos con mis compañeros de SAGAI es cambiar la calidad de vida del colectivo. Es fáctico y palpable".