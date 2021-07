Vecinos de El Rincón realizaron nuevo piquete en la Municipalidad contra la cesión de tierras a Caritas

Los vecinos del barrio El Rincón de City Bell se volvieron a movilizarse a la Municipalidad de La Plata, en el marco de una nueva sesión del Concejo Deliberante, para manifestarse en contra de la cesión de un terreno fiscal a Cáritas y evitar que el proyecto oficial sea tratado por los ediles.

Los vecinos reclaman que las tierras sean usadas para la construcción de un Centro de Atención Primaria (CAPS) y para la edificación de instituciones educativas. En ese sentido desde la Municipalidad señalaron días atrás que la unidad sanitaria prevé realizarse en otro predio y que hay un proyecto al respecto.

En relación a los terrenos del conflicto, ubicados en 137 entre 442 y 443, desde la Comuna indicaron que "el predio que se le cederá a Cáritas se fundamenta con la parroquia existente. No obstante, el Municipio tiene diseñado los Centros Integradores Comunitarios – CIC -y el predio que se le cederá a Cáritas no tiene las medidas para albergar un CIC".

Asimismo, desde el Arzobispado se comunicó que en el terreno se levantará un salón multiuso de Cáritas. "La ordenanza del 12 de agosto no cede el terreno para un centro de salud. Solo aprueba su creación, pero tienen previsto otro lugar para ese fin. La Iglesia no tiene en ese barrio ningún otro espacio propio para sus actividades religiosas y sociales", se aclaró.

En la protesta de hoy los vecinos señalaron que "estamos poniéndole el cuerpo a esta lucha. El único terreno fiscal que tenemos en la localidad y vimos que había sido alambrado. Nos dirigimos a la Delegación, en donde nos dijeron que el predio había sido cercado por Cáritas".

"No puede ser que faltando tantos derechos en la localidad como salud y educación, se esté cediendo el terreno a un tercer, que es la iglesia, que en la localidad ya tiene una hectárea destinada a sus actividades", manifestaron.

"Vinimos acá a visibilizar el hecho. Se necesitan derechos básicos, no caridad. La Municipalidad salió a presentar un proyecto de que esa falta estaría solventada con un proyecto. Pero no es una más que una idea del Municipio que no sabemos si se va a llevar adelante", expresaron.

"Es el único terreno fiscal, debe ser destinado a los derechos de a comunidad. Entendemos que es un avasallamiento de los derechos de los vecinos de la Municipalidad y la iglesia. Es una idea absurda teniendo tantas faltas en la localidad", sostuvieron.