A. Fernández: "Quisiera ganarle a Cristina y que mi gobierno sea más progresista"

El presidente Alberto Fernández encabezó el acto de promulgación de la Ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, en Casa Rosada, y aseguró que el primer gobierno de Cristina Kirchner "fueron los años más progresistas que tuvo la Argentina". En ese marco destacó que "quisiera ganarle a Cristina y que mi gobierno sea más progresista".

"Éste es un momento muy gratificante en lo personal. Momentos únicos para la vida de muchas personas. Yo tuve una gran maestra en estos temas: Vilma Ibarra. Ella me dijo que si no está la decisión de las mayorías de igualar a todos, es imposible, porque las minorías no tienen la fuerza", indicó Fernández. En ese sentido indicó que "el primer gobierno de Cristina fue un gobierno maravilloso. Fueron los años más progresistas que tuvo la Argentina. Fue tremendo lo que se avanzó durante esos años, pero soy consciente de todo lo que hace falta avanzar".

"Quisiera ganarle a Cristina y que mi gobierno sea más progresista y dé más derechos de los que dio ella", expresó el jefe de Estado. Asimismo, dijo que "en Argentina hay quienes creen que dar derechos es un problema. Creen que es mejor un país con derechos para algunos, y no se dan cuenta que con esas lógicas están activando la cultura del descarte".

"Una sociedad que descarta a su gente es una sociedad horrible. La sociedad está para ampararnos, unirnos, vincularnos. Por eso estas cosas son muy gratificantes. Pudimos legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso", sostuvo.

"Tiene que haber puntos de encuentro que nos unan: uno de esos puntos tiene que ser dejar de marginar al otro. Si todos entendemos estas cosas, tenemos que trabajar todos los días un poco más para que no haga falta una ley que diga que debe haber un cupo de personas trans. Nunca hubo un cupo para hombres o para mujeres. En el Estado trabajan personas con la identidad de cada una de esas personas", concluyó.

Fernández estuvo acompañado por la ministra de Mujeres, Género y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, y por la Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.