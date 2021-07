Planteo vecinal por los problemas con la telefonía e internet en Arturo Seguí

Decepcionados frente a la falta de respuestas a los reclamos de manera individual, unos 70 vecinos de Arturo Seguí se reunieron en una demanda colectiva para pedir una solución a la empresa Movistar por la falta de servicio de la telefonía fija y de internet desde hace dos semanas, hecho que les complica por demás la vida cotidiana, pues no pueden llevarse a cabo en esa zona clases virtuales, tareas de teletrabajo ni trámites online, todo imprescindible en estos tiempos de pandemia.

Los vecinos perjudicados por la ausencia de un servicio que no obstante no contar de todos modos pagan, enviaron una nota de reclamo no sólo a la compañía proveedora del suministro de comunicación sino también a organismos nacionales, provinciales y comunales de defensa de los derechos de los usuarios y consumidores.

SIN CERTEZAS

“Desde hace más de dos semanas, los vecinos de Arturo Seguí estamos sin servicio de telefonía fija y por lo tanto sin el servicio de internet asociado a este (Speedy)”,comienza señalando la nota y sigue: “Frente a los reclamos individuales de cada uno de los afectados, la empresa prestataria no ha brindado ninguna información concreta de cuál es el problema que causó el corte total del servicio, ni brinda certeza de cómo ni cuándo se reestablecerá nuevamente la prestación del mismo”.

Según se indica en la nota, “en algunos casos se nos ha dicho de manera informal que los cortes se deben a los robos sistemáticos de cables de telefonía, y en otros que quieren cambiar el sistema de cable por el de fibra óptica”.

Para los vecinos de Seguí perjudicados por la prolongada falta del servicio, la información que les brinda la firma ante sus reclamos “no es precisa, así como las medidas que se estarían adoptando para dar solución al daño causado”.

Remarcaron los usuarios de Movistar Hogar que la demora por parte de la empresa para restablecer la prestación está generando “daños irreparables” y en ese sentido se refieren a las clases de carácter virtual perdidas, los perjuicios económicos para quienes dependen de internet en sus asuntos laborales (teletrabajo) y daños como usuarios de un servicio que no está activo y por el que se está pagando”.

LO QUE DICE LA EMPRESA

La prestataria insiste en atribuirle el corte de los servicios al hurto de los cables de bronce por los cuales se extiende el suministro. “No se da abasto para reponerlos y los vuelven a robar. La compañía está trabajando sin pausa reponiendo el tendido”, dijeron fuentes de la empresa.

Lo que se reclama, por otra parte, en algunos barrios, es la transformación del sistema de cableado de cobre a la fibra óptica, proyecto todavía en “veremos” en distintas zonas de la Región.

En relación a las diferencias de prestación según la infraestructura con la que cuenta la firma, las mismas fuentes precisaron que “ante la reiteración sistemática de robos de cables en distintos barrios de la ciudad de La Plata, Movistar trabaja fuertemente para garantizar las comunicaciones de sus clientes, independientemente de la tecnología utilizada”.

Este diario buscó mayores precisiones para información de los vecinos sobre los planes de la empresa de cómo será el nuevo servicio y como se proyecta implementar, pero tampoco obtuvo respuestas.

Una de las principales causas de la bronca de los usuarios, además, apunta a la falta de bonificaciones por parte de la empresa, sobre todo cuando los clientes llevan numerosos días sin la prestación, un hecho que sucede ahora a vecinos de Seguí pero que también afecta a casos puntuales del casco urbano platense.

Como publicó este diario, hay vecinos de Arturo Seguí que piensan mudarse para recuperar el teletrabajo y las clases virtuales.