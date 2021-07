Adiós a Carlos Reutemann, el ídolo deportivo que rechazó ser presidente

El senador y ex gobernador santafesino Carlos Alberto Reutemann falleció ayer a los 79 años a consecuencia de distintas dolencias, por las que tuvo que atravesar varias internaciones, que le causaron un cáncer de hígado. Exitoso piloto de Fórmula 1 (ver páginas 8 y 9), abrazó la política en 1991 de la mano de Carlos Menem y desde entonces estuvo ligado a la actividad no sólo en su provincia sino en el escenario nacional.

La última hospitalización se produjo el pasado 5 de mayo en el Sanatorio de Santa Fe a causa de un sangrado digestivo y luego de dos semanas, fue trasladado a un centro de salud de Rosario por la gravedad del cuadro y donde permaneció internado hasta el final. Ayer minutos antes de las 14 su hija Cora fue la encargada de comunicar la triste noticia por su cuenta de Twitter.

La salud del “Lole” era precaria desde que en 2017 había sido operado en Nueva York por un tumor en el hígado: desde entonces tuvo varias recaídas, cuadros de anemia y enfermedades digestivas. Sin embargo, cumplió su labor en el Senado y entre 2018 y 2019 incluso se lo vio en varias conversaciones políticas en Casa Rosada en tiempos de Mauricio Macri en el poder.

Era senador desde 2003 pero el conflicto con el campo, de 2008, lo había alejado del kirchnerismo. De hecho, en diciembre de 2015 asumió un nuevo mandato en la Cámara alta en alianza con el macrismo. Aunque apoyó los proyectos del por entonces oficialismo, nunca integró el interbloque de Juntos por el Cambio.

Tal vez por ello se explique la no muy cálida despedida que ayer le prodigó el Partido Justicialista que, a través de sus redes sociales, comunicó: “Lamentamos la muerte del senador nacional Carlos Reutemann, quien fuera dos veces gobernador de Santa Fe y un destacado deportista de relevancia internacional”.

Reutemann había gobernado Santa Fe entre 1991 y 1995 cuando le permitió al peronismo retomar el poder en esa provincia. Estaba retirado del automovilismo hacía 10 años en su campo, cuando Menem lo convocó para “renovar” al justicialismo con personalidades del deporte y la farándula (el motonauta Daniel Scioli en capital federal y el cantante Ramón “Palito” Ortega, en Tucumán fueron otros exponentes de este fenómeno). Luego de cuatro años como senador, volvió a conducir su provincia en 1999, pero su segundo mandato estuvo signado con la tragedia de la inundación de Santa Fe, de 2003, por la que le costó recomponer el vínculo con una parte de la sociedad santafesina.

Ayer fue recordado con simpatía por su antiguo compañero en el Senado, el ex legislador menemista, Jorge Yoma: “Lole! Qué pena! Enorme tipo, gran Gobernador, no quiso ser Presidente ´No quiero estar en medio de dos trenes que van a chocar de frente (Menem y Duhalde)...´, me dijo”.

Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor🙏🏻 pic.twitter.com/84wo3WgfTg — Cora Reutemann (@CoraReutemann) July 7, 2021

Es que en 2002 había rechazado el ofrecimiento del entonces presidente Eduardo Duhalde para sucederlo, quien buscaba un candidato del PJ que pudiera marcar la definitiva normalización institucional del país luego de los vaivenes originados por la crisis del 2001. “Vi algo que no me gustó”, fue la frase que trascendió en aquel momento para fundamentar su negativa aunque mucho tiempo después se encargó de desmentir. Lo cierto es que nunca se puso de acuerdo con el ex gobernador bonaerense, que no quiso impulsar al cordobés Juan Manuel De la Sota y finalmente se terminó volcando por el santacruceño Néstor Kirchner.

Sus restos eran velados en Santa Fe, en una ceremonia íntima pedida por su familiares

Con el kirchnerismo en el poder, Reutemann mantuvo cierta armonía mientras ocupaba una banca del Senado, adonde había llegado en diciembre de 2003. Pero el conflicto con el agro por las retenciones móviles, de 2008, marcó un quiebre.

En la Cámara alta protagonizó dos elecciones directas para retener la banca. En la primera le ganó el mano a mano al socialista Rubén Giustiniani, que contaba con el apoyo del gobernador Hermes Binner; en la segunda contienda perdió ante Omar Perotti, apoyado por Cristina Kirchner.

En 2015 se recostó en el macrismo pero nunca se integró orgánicamente a ese gobierno, como al final lo hizo otro senador peronista como Miguel Pichetto. Su mandato finalizaba en el próximo 9 de diciembre y, pese a sus problemas de salud, había confiado a sus íntimos que no pensaba retirarse de la política.

El velatorio del ex gobernador comenzó ayer por la tarde en una casa de sepelios de la ciudad de Santa Fe y, por pedido de sus familiares, se desarrolló en el marco de una ceremonia íntima. Los restos del senador fallecido serán inhumados en un cementerio privado de la capital provincial hoy a las 10.