Sin grieta, hondo pesar de todo el arco político por el fallecimiento del senador

La muerte de Carlos Alberto Reutemann movilizó a diferentes dirigentes políticos que, por un momento dejaron de lado la grieta, para compartir su dolor por la desaparición física del ex gobernador santafesino.

Desde Cristina Kirchner a Mauricio Macri, pasando por Alberto Fernández, Patricia Bullrich, Domingo Cavallo o Eduardo Duhalde, todos quisieron recordar la figura de quien este año habría cumplido 18 años como senador nacional en forma ininterrumpida.

“Lamento la partida de Carlos Reutemann. Mis condolencias a los seres queridos de quien fuera senador nacional y un gran gobernador de Santa Fe”, publicó el presidente Alberto Fernández en su perfil de Twitter.

Mauricio Macri lo recordó con cariño. Es que Reutemann había sido aliado al comienzo de la gestión de Cambiemos y en varias ocasiones, ya aquejado por la cruel enfermedad que terminó segando su vida, concurría a Casa Rosada durante la anterior administración. “Mucha tristeza por la muerte de Lole. Fue mi ídolo como corredor, lo seguí durante todo su paso por la Fórmula 1. Después tuve la suerte de trabajar codo a codo con él por la Argentina que soñamos. Estoy seguro de que vas a seguir ayudándonos desde el Cielo. Gracias Lole querido”, tuiteó el ex jefe de estado.

Cristina Kirchner, quien preside el cuerpo legislativo en el que se desempeñaba el “Lole” hasta su muerte. También quiso despedirlo a través de sus redes sociales: “Lamento el fallecimiento del senador nacional y ex gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann. Mis condolencias a su familia y amigos”, expresó la actual Vicepresidenta.

MINUTO DE SILENCIO

Ayer por la tarde hubo sesión de la comisión de Energía en la Cámara alta y el senador peronista José Mayans pidió un minuto de silencio: “Nos acabamos de enterar de la muerte de nuestro colega el senador”.

Según se pudo averiguar, la semana próxima podría haber un homenaje al también ex gobernador santafesino si se confirmara una sesión plenaria de cuerpo legislativo.

También su figura fue recordada por el ex presidente Eduardo Duhalde, quien a fines de 2002 le había ofrecido ser candidato a Presidente, propuesta que finalmente declinó el ex gobernador. “Lamento la partida del Lole Reutemann, una gran persona y referente político muy querido no solo en Santa Fe sino en todo el país. Abrazo a la familia y amigos. Que descanses en paz, amigo”, lo recordó.

Otros dirigentes del peronismo como Miguel Ángel Pichetto, Wado de Pedro, el embajador Daniel Scioli –que ingresó a la política también en los `90 y luego de haber desarrollado una carrera deportiva- y los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Bordet (Entre Ríos) lo despidieron.

Asimismo, expresaron sus condolencias Patricia Bullrich y el ex ministro Domingo Cavallo.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, expresó: “Envío mis sinceras condolencias a los familiares y allegados del exgobernador de la provincia y senador nacional Carlos Reutemann”.

Finalmente, el canciller Felipe Solá, escribió en la red social que se trató de “una noticia muy triste. Nos tocó conducir nuestras provincias en los momentos más difíciles del país. Deportista excepcional y un dirigente que alcanzó gran popularidad. Hasta siempre, Lole”.

LEA TAMBIÉN Adiós a Carlos Reutemann, el ídolo deportivo que rechazó ser presidente