Vecinos de Villa Castells organizan una reunión por la inseguridad

En Villa Castells, a mediados del año pasado, los vecinos empezaron a salir a la calle para reclamar por más seguridad para el barrio. Desde hechos con ladrones de 9 años hasta asaltos más graves con bandas de seis integrantes, la vecindad no escapa a la difícil realidad que se vive en la Zona Norte de la Ciudad. La situación se tornó extrema en marzo de este 2021: en una noche, los frentistas contabilizaron al menos 10 robos en casas. “Ya no sabemos qué hacer para que el barrio, que tiempo atrás supo ser uno de los lugares más agradables de la Ciudad, deje de ser una pesadilla constante”, lamentaron en esa oportunidad. Y agregaron a modo de súplica: “¿Qué podemos hacer los vecinos?. Ya no sabemos cómo manejar esta situación, es a toda hora, vivimos con temor. Cada día que pasa se agrava más”.

Poco cambió desde entonces. Hubo, sí, algunas movilizaciones que se llevaron a cabo en la rambla de 13 y 502 con carteles que rezaban “Basta YA”, “Basta de robos”; la movida se discontinuó con el tiempo, aunque algunos de los damnificados se sumaron a las marchas de los jueves en la vecina City Bell.

Sin embargo, la problemática nunca se fue y por ese motivo organizaron una nueva reunión con las autoridades para este sábado. Según explicaron en uno de los grupos vecinales, “tomamos contacto con el director provincial de Relaciones con la Comunidad, del Ministerio de Seguridad de la Provincia”, y “coordinamos con él” un encuentro para el 10 de julio “a las 10:30 horas en la rotonda de 502 y 13”.

Asimismo, informaron que “se va a presentar también el Director de Proyectos de Prevención contra el Delito y la Violencia”.

Por otra parte, señalaron que “el propósito de esta reunión es no sólo hacer ‘pedidos’, si no buscar ‘compromisos y soluciones’ entre todos para prevenir la inseguridad en nuestro barrio que se acrecienta día a día. Es importante hablar con datos concretos, videos, fotos, denuncias, nombres y direcciones de sospechosos, investigaciones periodísticas ya que es esa la información que les permite actuar a ellos”.