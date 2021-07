Renunció y su jefe la denigró por WhatsApp: "inútil, falsa y vacía”, le dijo

El caso ocurrió en Inglaterra pero la historia de Kiara Claire causó indignación en todo el mundo. La joven de 18 años era empleada del bar King´s Ramsom y a raíz de la denigración de la cual fue víctima por parte de su ex jefe cuando renunció decidió realizar una denuncia por maltrato.

Claire hizo capturas de pantalla para exponer lo que le sucedió y allí se puede leer lo que el ex empleador le escribió: “Sos una empleada inútil”, fue una de las frases agresivas que recibió en su celular.

La joven le contó al sitio "Manchester Evening News" que recibió la propuesta laboral de otro lugar que le pareció más interesante y entonces decidió comunicarle de inmediato la decisión a su empleador: “Me fue muy bien en la prueba y quieren que empiece en cuanto pueda. Mañana, cuando llegue, entregaré los papeles de renuncia. No puedo estar más agradecida con vos y el resto del equipo por haberme dado trabajo”.

Pero la respuesta de su jefe, se volvió bastante agresiva: “Kiara. Corazón. Es el día de mi casamiento. Me importa un bledo si tenés empleo o no. Y ya que hacemos esto, ya que tuviste la falta de respeto suficiente para enviarme un mensaje con esta significativa tontería en el día de mi boda, me gustaría decirte algunas verdades”. Y continuó: “No tenés iniciativa. Sos falsa y vacía. Estás demasiado centrada en cómo te ves y no en lo que hacés. Sos una empleada inútil”.

Finalmente el hombre le puso que ella prefería enviar mensajes con su celular que enfocarse en el trabajo y que debería estar avergonzada por eso. También le dijo que diciéndole eso le estaba haciendo un favor porque a nadie la interesaba ella y que debería enfocarse en el trabajo porque su belleza se desvanecerá.

Kiara Claire compartió las capturas de los mensajes en las redes sociales en donde inmediatamente se hicieron virales. La chica contó al medio británico que la contactó que en principio pensó que se trataba de una broma, pero cuando releyó todo al día siguiente, las sensaciones fueron muy distintas: “Sufro de ansiedad y fue bastante chocante y perturbador leerlo. Me hizo sentir peor, me quitó la confianza”.