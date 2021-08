¿Pase sanitario en empresas? Polémica por proyecto de no pagar a empleados que no se vacunaron

Los dichos del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) respecto de impedir el ingreso de los empleados que rechacen vacunarse y en consecuencia no pagarles los salarios generó una fuerte controversia.

"Quien quiera entrar en un lugar de trabajo colectivo, tiene que tomar las medidas del caso, y las medidas del caso es vacunarse y, si no quiere, no podrá ingresar al lugar de trabajo", advirtió Daniel Funes de Rioja.

La propuesta fue consensuada en la reunión de Junta Directiva y, según anticipó el titular de la central fabril, luego "con los sindicatos habrá que ver sector por sector" su aplicación, y agregó que "a nadie se le puede ocurrir que una persona gane un salario sin trabajar".

La postura del titular de la UIA sin dudas generó polémica, porque resulta que la vacunación contra el COVID-19 no fue declarada como obligatoria por el Gobierno nacional. En consecuencia, no asoma como posible que se sancione a un trabajador por no querer ser inoculado.

"La vacunación contra el COVID no es obligatoria en la Argentina, por lo que es un derecho no vacunarse y quien lo estuviera no haciendo no estaría incumpliendo ninguna norma", afirmó Matías Cremonte, abogado laboralista, quien aclaró estar a favor de la aplicación de la vacuna.

En diálogo con La Redonda, Cremonte indicó que "los empleadores también tienen el derecho a preocuparse de no convocar a aquellos que no estén vacunados para no arriesgar a los que sí están vacunados. Ahora, si el trabajador que optó por no vacunarse está a disposición del empleador, si lo convoca va pero no va porque no lo convocan no puede tener ninguna consecuencia disciplinaria, ni salarial, porque él está cumpliendo con su parte del contrato del trabajo que es estar a disposición del empleador que es quien decide no convocarlo".

"No siendo una obligación vacunarse no puede haber un perjuicio en términos laborales, disciplinarios ni salariales", agregó el letrado, quien sostuvo que con la postura esgrimida la UIA "se está arrogando una facultad del Estado, que no es de los privados, porque lo que están diciendo es que si no se vacunan no les pago el salario y eso sólo lo puede hacer el Estado. Lo cierto es que no tienen ninguna potestad la UIA ni ningún empleador en tomar una decisión mientras la vacuna no sea obligatoria".