"No rescindiremos ningún contrato" dijo Vizzotti al recibir primeras dosis de las Sputnik producidas en el país

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró hoy que “el trabajo que se hace con la empresa Pfizer es constante y se negocia para terminar el contrato formal” para adquirir vacunas contra el coronavirus elaboradas por ese laboratorio norteamericano. En ese sentido confirmó que "no rescindiremos ningún contrato".

Así lo expresó la funcionaria al recibir formalmente las primeras dosis Sputnik V elaboradas por Laboratorios Richmond en la Planta de Operaciones de Logística Farmacéutica de Andreani, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Se trata de un total de 995.125 dosis del primer componente y 152.500 dosis del segundo componente.

Vizzotti dijo que el plan este mes “es priorizar la aplicación de las segundas dosis” en el país y seguir “con los estudios de esquemas combinados” de inmunizantes, al tiempo que aseguró que la aceptación de la población a la combinación de esquemas de vacunas contra el coronavirus “es altísima”.

Por otro lado, afirmó que “la vacunación es optativa y que la política sanitaria la fija el Estado, no las empresas”, en respuesta al planteo del titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, sobre la posibilidad de no pagar los salarios a los trabajadores que no se vacunen contra el coronavirus.

Del acto también participó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien sostuvo que es “un motivo de orgullo que Argentina produzca vacunas contra el coronavirus”.

Cabe destacar que se trata de la primera entrega del segundo componente de Sputnik V, que integran la partida de las 3 millones de dosis que producirá y suministrará Laboratorios Richmond durante este mes, las que pasarán a formar parte del Plan Estratégico de Vacunación del Ministerio de Salud, señalaron en un comunicado conjunto el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF, el fondo soberano de inversión de Rusia) y la compañía farmacéutica Laboratorios Richmond SACIF de la Argentina.

“El segundo componente de Sputnik V producido por Laboratorios Richmond en la Argentina se entrega tal como se anunció a principios de agosto. La cooperación entre RDIF y Laboratorios Richmond apoya el programa nacional de vacunación en Argentina mediante el suministro de una de las mejores vacunas COVID del mundo. Más lotes del segundo componente producido localmente seguirán en las próximas semanas", indicó en el comunicado Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo de Inversión Directa de Rusia.

"Rusia y la Argentina han establecido una asociación integral en la lucha contra el coronavirus, incluida la producción y el suministro local de Sputnik V, así como la realización de estudios sobre la combinación de Sputnik Light con otras vacunas. Esto demuestra un ejemplo perfecto de cómo unir fuerzas en una serie de áreas clave para proteger a la población de la Argentina y ayudar a que el país vuelva pronto a la vida normal”, añadió.

La vacuna Sputnik V de producción local fue supervisada y verificada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Dispositivos Médicos de Argentina (ANMAT) y cumple con todos los requisitos de calidad, precisa el comunicado.

De esta manera, la Argentina fue el primer país de América Latina tanto en autorizar Sputnik V como en iniciar su producción y fue registrada en el país bajo el procedimiento de autorización de uso de emergencia, lo cual permitió que su aplicación contra el coronavirus comenzara el 29 de diciembre de 2020.

Además de la transferencia de tecnología para la producción de Sputnik V en Argentina, RDIF también es socio de estudios sobre la combinación del primer componente esa vacuna basada en el adenovirus humano serotipo 26, con otras vacunas aprobadas en el país.