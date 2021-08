Una "ballena jorobada" apareció muerta al sur de Chubut

Un ejemplar juvenil de "ballena jorobada" apareció muerto en una zona de playas próxima a Comodoro Rivadavia, sobre el extremo sur de la provincia del Chubut, y esta mañana el Gobierno provincial advirtió a la gente para que no se acerque debido al peligro biológico, informaron fuentes provinciales.



El pronunciamiento oficial se conoció tras observar ayer a los vecinos, en su mayoría jóvenes, que subieron a las redes sociales fotografías sobre el lomo del cadáver e incluso introduciendo el cuerpo dentro de las fauces del enorme mamífero, que por estas horas desprende gases y fluidos propios del proceso de descomposición.



A través de un parte de prensa emitido por la Dirección de Fauna y Flora Silvestre se pidió que, "ante el varamiento de un ejemplar juvenil de Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) en las costas cercanas a la ciudad de Comodoro Rivadavia", las personas "no se acerquen" al cuerpo del animal.



"Solicitamos que no toquen (al cadáver) dado el peligro que representa como foco de infección, enfermedades y peligro biológico para la salud humana" indica el comunicado oficial dado a conocer a últimas horas de la noche.



La dirección de fauna reconoció que "se trata de un varamiento atípico para esta especie de ballena no frecuente en la zona" y señaló que, en este caso, se recomienda a la población que, "de querer observar al ejemplar, lo haga a una distancia prudencial de 50 metros".