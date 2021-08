Chicana de un funcionario de Kicillof al candidato del PRO

“Nadie lo conoce en la Provincia”. Así se expresó el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, cuando en una entrevista radial le consultaron sobre la precandidatura de Diego Santilli a diputado nacional dentro del espacio “Juntos”.

“Se debe estar instalando, porque es bastante poco conocido aquí. Hace mucho tiempo que él es funcionario del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero acá no lo conoce nadie”, disparó el funcionario de Axel Kicillof, quien no obstante admitió que tiene “una excelente relación personal con Santilli, estuvimos coordinando varias acciones de gobierno, pero esto no es una cuestión personal sino que es una cuestión política. Estoy haciendo análisis político”.

Hecha la aclaración, continuó: “En primer lugar creo que se tiene que instalar, pero además hay una tradición de Cambiemos, del PRO, de Juntos por el Cambio, de Juntos...Bueno, ya ni me acuerdo ahora cómo se llaman. Hay una tradición de no llevar ninguna propuesta”, polemizó para cerrar con una idea todavía más cáustica: “Al menos ahora están siendo más sinceros, están diciendo lo que van a hacer: nada. Y creo que es mejor que no digan ninguna propuesta”.

“ La otra opción sería hacer lo que hicieron en 2015, cuando dijeron falsas promesas que después nunca cumplieron”, completó el jefe de Gabinete de Axel Kicillof al hablar de la oposición en general y de Santilli en particular.