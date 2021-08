Otra joven se suicidó en casa de su novio, el segundo caso en pocas semanas

Una joven de 20 años decidió quitarse la vida en la casa de su novio en el barrio Los Ceibos,, en la localidad bonaerense de Lanús Este, en un episodio que parece calcado del ocurrido a principios de julio último en Lavallol.

La chica, identificada como Milagros Nuñez, habría sido encontrada sin vida por la hermana de su novio luego de ahorcarse en un patio delantero de la vivienda de éste, en las calles .Centenario Uruguayo y Almeyra.

Los hechos se desarrollaron durante la noche de ayer en una vivienda de la Manzana 11 del barrio Los Ceibos a donde la joven habría ido en busca de su novio que no se encontraba en el lugar. Una versión indicó que la joven había ido con la intención de intentar una reconciliación en tanto otra versión indicó que en medio había realizado denuncias por violencia de género.

Al encontrarla ahorcada, la cuñada de la joven llamó al 911 y se hicieron presentes efectivos de la comisaría N°10 de Villa Barceló .

Un posterior testimonio del novio de la chica dio cuenta que el muchacho se encontraba en una fiesta mientras ella estaba sola en su casa.

El caso es similar al de Ayelén, una joven de lavallol de 26 años se suicidó en frente de la casa de su novio. Ayelén Delgado fue encontrada atada a un árbol, sin vida, y también se encontró una carta, dirigida hacia sus padres y su novio.

La chica dejó una carta: “Perdón por todo lo que voy a hacer. Ya no tengo fuerza para seguir. Quiero que quemen todas mis cosas y me quemen a mí. Ya no soy feliz, me cansé de vivir esta vida. Perdón. Los amo. Mi vida está en ruinas por culpa del gordo. Me voy a matar en la misma casa del gordo. Espero que sepan muy bien qué hacer con él”, escribió Ayelén.