Yanina Latorre contó la historia detrás del tuit “espantoso” de Mariana Nannis en su contra

“Yanina Latorre sos una terrible p... y tu marido un terrible cornudo no te acordás cuando mi hermano te llenaba el c... de leche”. Aunque el original no se autocensura con puntitos suspensivos, este mensaje fue publicado hace muchísimos años por una descontrolada Mariana Nannis y apuntaba contra la panelista de “Los Ángeles de la Mañana” a quien acusó de haber engañado a su marido, Diego Latorre, con Gonzalo Nannis, su hermano.

Para los tuiteros, este furioso descargo de la ex mujer del Pájaro Caniggia es infaltable cuando, cada dos por tres, Yanina Latorre es tendencia y sus “haters” aprovechan la volteada para ¿humillarla? con este tuit del que ayer habló por primera vez. Fue en el programa conducido por De Brito donde Yanina contó la historia detrás de tanto odio en apenas 128 caracteres.

“Juro por Dios que nunca tuve nada con Gonzalo. Por Dios, nunca le metí los cuernos a Diego con nadie, si soy una boluda. Como yo siempre hablo mal de ella o digo lo que pienso está ese famoso tuit que de ninguna manera. Puso que el hermano me llenó algo con algo... está a la vista de todos. ¡Espantoso!”, empezó el descargo la panelista que, aunque no era necesario, aclaró: “además eso lo tengo virgen para que sepan”.

Pero, ¿de dónde sacó esta versión la madre de Charlotte y Alex? Yanina lo contó: “El Pájaro y Diego, mi marido, jugaban en Europa y los invitaron a jugar un amistoso para el Sevilla contra la selección de Brasil. Los jugadores iban 4 días a Sevilla con sus mujeres, pero como Mariana no lo acompañaba en su lugar fue Gonzalo. Y como los jugadores estaban entrenando, con Gonzalo pasamos dos, tres o cuatro días paseando o yendo de shopping como puedo ir con cualquiera. A la noche cenábamos todos juntos, nada más. Nunca pasó nada. Pero como ella se enoja y te tira con algo sexual, inventó eso. Por eso pienso que lo que dice de Caniggia puede ser una mentira”.