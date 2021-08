Rosa Schonfeld de Bru, la madre del estudiante de periodismo torturado hasta la muerte en la comisaría Novena de La Plata, en 1993, recordó al cumplirse hoy 28 años de su desaparición que “el duelo no empezará hasta que encuentre” los restos de Miguel, ya que “no importan los años que pasaron, la herida no cierra”.

“Mañana (por hoy) haremos la vigilia que hacemos todos los años frente a la comisaría 9na de La Plata (en 5 y 59) y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación hará una señalización del lugar”, contó Rosa Schonfeld de Bru. La actividad tendrá lugar a las 19.

“No han surgido pistas sobre Miguel y el último rastrillaje que se hizo en la ciudad de Berisso dio negativo”, dijo la mujer con tono cansado pero firme, apuntando que ya son más de 39 los operativos de búsqueda realizados en busca de los restos del estudiante desaparecido el 17 de agosto de 1993, a los 23 años.

El gobierno bonaerense ofrece una recompensa de hasta un millón y medio de pesos a quien aporte un dato que permita encontrar su cuerpo, pero esto tampoco dio resultados. La mujer reconoció que la única esperanza es que el expolicía, Justo López, condenado por el homicidio y desaparición de Miguel, diga dónde está el cuerpo del joven, algo que hasta ahora no confesó. “Tiene la libertad ofrecida si me dice dónde está Miguel”, dijo Rosa y y agregó que “eso él lo sabe pero no dice nada”.