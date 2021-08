En momentos bisagra, Noguera pone la “cabeza”

Estudiantes logró ante Boca un importante triunfo en su estadio de UNO, para prenderse en los primeros puestos del actual torneo de la Liga Profesional. Y tal como había ocurrido ya ante River en el mismo escenario, Fabián Noguera se anotó en la red con otro golazo mediante su arma letal: la cabeza.

El defensor que cumple con su segundo ciclo en el León ya anotó cuatro tantos desde su regreso y es un recurso ofensivo de lujo en cada pelota quieta del conjunto que dirige Ricardo Zielinski.

El marcador central de 1,93m. no sólo tiene buen salto, sino que tiene una gran definición mediante el cabezazo. Ubicación y fuerza para marcar golazos, que de cabeza también los hay. Y vaya si Estudiantes conoce de eso a lo largo de su historia.

De los cuatro goles que el futbolista marcó desde su regreso, tres fueron por la vía área y solamente uno fue con el pie. El primero desde su vuelta al club se lo anotó nada más ni nada menos que a River, en un partido para el infarto que terminó con un gran triunfo pincharrata en 57 y 1.

En la última bola de la noche, en el primero de los cinco minutos de descuento de un partido que estaba igualado 1 a 1, metió la testa luego de un centro de Mauro Díaz. Beso al escudo y festejo para celebrar el triunfo por 2 a 1 en la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional en febrero de 2021.

Luego gritaría contra Platense el 3 de mayo, por la jornada 12 de la Copa de la Liga, en otra victoria por 2 a 0 en el mismo estadio albirrojo. Lucas Rodríguez adelantó al Pincha, mientras que Noguera colocó un cabezazo a los 39 minutos, casi desde el punto del penal, contra el palo izquierdo del arquero Jorge De Olivera.

El pasado 2 de agosto, el defensor marcaría su tercer gol. Fue ante Arsenal, aunque esta vez no fue de cabeza. El Pincha goleó 4 a 0 a los del Viaducto en una noche en la que explotó al máximo la pelota quieta. El zaguero marcó el segundo de los cuatro tantos, convirtiendo de derecha, casi desde el suelo con especie de pirueta tras un centro de Fernando Zuqui.

Y el cuarto gol fue el domingo ante el Xeneize, nuevamente con su mejor arma. Le ganó en lo alto a Carlos Izquierdoz y otra vez desde el punto del penal cruzó un cabezazo con el parietal izquierdo que fue inatajable para el arquero Agustín Rossi. Nuevo beso al escudo y festejo para el 1 a 0 final.

“Todos fueron en el mismo arco. Gracias a Dios lo tengo a Fernando (Zuqui) que es un amigo y me tira todas las pelotas. Sabía que alguna iba a caer y cayó. Por suerte la pude aprovechar y sirvió para que nos llevemos los tres puntos”, dijo tras el juego contra Boca y recordando que los otros tres goles fueron contra el mismo arco.

De los cuatro goles que marcó el futbolista desde su regreso, tres fueron por la vía aérea

“Sabíamos que iba a ser un partido muy friccionado en el medio, metimos y luchamos. Creo que no tuvimos un gran caudal de juego pero estos partidos hay que ganarlos y lo ganamos.”, agregó el defensor que ya acumula 21 goles en Primera División.

“Estamos para seguir sumando y tratar de una Copa internacional. Esperemos seguir por este camino”, agregó.

MISMA FÓRMULA, TRES AÑOS ANTES Y CON EL MISMO RIVAL

Los cuatro goles de este torneo no son los únicos que el jugador tiene con la roja y blanca. Porque en su primera etapa en el club ya había anotado dos y justamente uno fue ante el propio Boca.

En la Temporada 2018/2019, Noguera le anotó al xeneize y como no podía ser de otra manera, de cabeza. Fue el 20 de agosto de 2018, por la fecha 2 de la Superliga y en cancha de Quilmes.

Noguera, con la Boca llena de gol tras marcarle a Boca / D. Ripoll

En el minuto 12 del complemento la peinó Pablo Lugüercio y el marcador apareció por el corazón del área chica para ajusticiar al arquero Andrada. ¿Quién había tirado el centro? casualmente el mismo Fernando Zuqui?

“Practico mucho, por las tardes en Ramos Mejía trabajo la pelota parada con mis hermanos para ir perfeccionando. En el club obviamente se labura mucho la pelota parada, pero uno busca por fuera un complemento para mejorar. Justamente fueron a mis hermanos a quien se los dediqué, porque siempre están y me ayudan”, declaró el protagonista tras ese partido, dejando a las claras que su virtud no se da por casualidad sino por causalidad.

Ya en la fecha 6 de esa misma Superliga, marcaría el segundo tanto en el León. Fue ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela el 18 de noviembre de 2018.

Lo perdía el Pincha 1-0 y tras una pelota quieta, el defensor definió de zurda para decretar el 1 a 1 final en el estadio Tito Tomaghello.

Fabián Noguera le marcó a Arsenal y a Boca en lo que va del actual torneo de la Liga Profesional

Claramente, la faceta goleadora no es nueva para Fabián Noguera. Más allá de ser una de las voces de mando del equipo de Zielinsiki en la última línea, aporta lo suyo en el área de enfrente y ya es uno de los artilleros que tiene el actual plantel. Supo serlo en su momento en el Taladro.

“Por suerte en otros equipos me ha tocado hacer muchos goles, en Banfield he sido goleador en dos torneos. Y en lo que dicta este club en la pelota parada, me beneficia mucho y me hace resaltar el juego”, manifestó. Y dejó en claro que no se conforma: “Estoy contento por la posibilidad de hacer goles, no me sorprende, trabajo todos los días para aportar mi cuota goleadora y tengo mucha confianza de que en este torneo puedo convertir bastante más”.