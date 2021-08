Piden a Kicillof que informe los ingresos a la Gobernación y la residencia oficial

La oposición solicitó tener acceso a los registros de las entradas y salidas a la Gobernación y a la residencia del gobernador Axel Kicillof.

A través de un escrito que lleva la firma del vicepresidente del bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio, Alex Campbell, se requiere "informar detalladamente" todos los ingresos y egresos desde el 20 de marzo al 1º de octubre de 2020.

El requerimiento se produce después del escándalo por el festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez, en julio del año pasado, en la Residencia de Olivos en pleno aislamiento y cuando no estaban permitidas las reuniones sociales.

En diálogo con La Redonda, Campbell indicó que "así como nos sorprendió a todos los argentinos que el Presidente, que fue el que firmó el decreto para que todos estemos encerrados durante medio año y al mismo tiempo él celebraba un cumpleaños de su mujer en la Residencia de Olivos, estamos frente a un gobierno totalmente inmoral, queremos saber qué es lo que sucedía en el ámbito provincial".

"Jamás hubiésemos sospechado que un presidente ante una de las crisis sanitaria y económica que nos tocó vivir a los argentinos, al mismo tiempo que él pedía que los argentinos no salieran de sus casas, que no despidieran a sus familiares, que no pudieran mandar a sus hijos al colegio, él no iba a estar festejando en su casa. Frente a un gobierno inmoral que lo hizo a nivel nacional, nos general sospechas que esto pudiera haber sucedido también a nivel provincial", agregó.

"Para nosotros es importante contar con esa información", completó Campbell, quien hizo la presentación basada en el derecho de acceso a la información pública establecido por Ley 27.275, según se explicó.