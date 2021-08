Pampita dio su veredicto: ¿Icardi o Messi para ir a la cama?

La llegada de Leo Messi a París, para jugar con el PSG, despertó todo tipo de comentarios y humoradas, sobre todo porque también milita allí Mauro Icardi, el goleador argentino que además es marido de Wanda Nara y supo estar envuelto en una recordada polémica con quien fuera su mejor amigo, Maxi López.

Quien habló sobre este encuentro entre Icardi y Messi en el PSG fue Pampita, en su programa Pampita Online, en donde fue todo risa, ya que la conductora y modelo respondió a la osada pregunta que le hicieron sus compañeros sobre con quién de los dos mantendría un momento de pasión sexual.

"¿Si tenés una noche de amor con cuál de los dos te quedás?" fue la pregunta que le puso pimienta al programa de Pampita.

Tras el jocoso interrogante, planteado por el columnista Gabriel Oliveri, la jurado de La Academia respondió entre risas: "No puedo rechazar a ninguno porque no quiero que se sienta mal el que le dije que no".

Enseguida, Olivieri le contestó: "Espero que no hayas sido así en tu vida pasada porque para que no se sientan mal, te acostaste con los dos".

Tras la broma, Pampita no pudo parar de reírse y volvió a responder: "Esto es hipotético".

Olivieri en ese sentido no se mostró de acurdo con la respuesta de la modelo y se jugó por uno de los dos futbolista al señalar que "para mí Icardi está mucho mejor".

Enseguida se prendió Cora Debarbieri, quien dijo que también optaría por ambos delanteros para pasar un momento sexual. En tanto, Karina Livícoli apostó por el astro: "Tengo buenas referencias de Lionel... Hace mucho tiempo él estuvo con una argentina que habló muy bien de él, pero no la quiero nombrar", tiró, poniéndole aún más carcajadas a la situación.