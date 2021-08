Para Estudiantes, este partido con Arsenal será un volver a empezar

Para Estudiantes, el partido de hoy contra Arsenal, será un volver a empezar después de sufrir dos derrotas con sabor a frustración, en particular la última, como visitante de Newell’s, en Rosario, donde el equipo albirrojo dio varias pasos atrás en lo que respecta a su evolución futbolística en el presente ciclo que tiene a Ricardo Zielinski a la cabeza. El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha del torneo de la Liga profesional, tendrá como escenario 57 y 1, con el misionero Néstor Fabián Pitana como árbitro y la televisación de TNT Sports desde las 19.

Tras un debut para alimentar la ilusión, en Junín, frente a Sarmiento, con goleada 3-0, el Pincha no encontró el camino al gol contra Independiente, en nuestra ciudad, perdiendo un partido que no mereció, por su trámite, pero en medio de los lamentos por esos puntos que viajaron a Avellaneda, Estudiantes se trasladó hasta el Parque de la Independencia rosarino, donde vivió una noche para el olvido a partir de una imagen que no fue propia de una formación desarrollada por Zielinski.

Ante Newell’s, el Pincha cometió errores increíbles en la última línea, y como el resto de la estructura no pudo disimular esas falencias en defensa, pagó con una amplia derrota que abrió serios interrogantes sobre un equipo que, verdaderamente, hoy tendrá que mostrar que lo que pasó en esa última presentación fue un accidente.

El rival que desde las 19 tendrá delante el elenco estudiantil es Arsenal, que tras un campeonato anterior para el olvido, que al borde estuvo de costarle el puesto a Sergio Rondina, su entrenador, parece empezar con una etapa de recuperación. Igualó sin goles contra San Lorenzo en Sarandí, cayó 2-0 en Córdoba frente a Talleres y durante la semana que pasó festejó el primer triunfo en el Viaducto, sobre Argentinos: 1-0 con anotación a cargo de Bruno Sepúlveda.

Se trata de un equipo que llegará con varias caras conocidas, de jugadores que en nuestro medio se pudieron las camisetas del Pincha o Gimnasia, y que en lo referido al nivel exhibido en las tres fechas anteriores dista de ser el que en temporadas anteriores lo mostró como una amenaza para cualquier equipo, sea de local en Sarandí como saliendo del Viaducto. Las carencias para elaborar jugadas de ataque le ha representado un verdadero peso, lo cual queda certificado que convirtió un sólo gol en los últimos 270 minutos.

En la semana corta que ambos planteles tuvieron luego de perder frente a Newell’s y ganarle a Argentinos, respectivamente, ambos entrenadores buscaron diagramar el partido de hoy focalizando las prácticas en reforzar conceptos básicos por parte de Zielinski, desencantado por lo que vio en Rosario, y trabajando sobre variantes de ataque Rondina, quien sabe que a su equipo tiene un déficit en ese plano.

Los albirrojos, a las órdenes de Zielinski, visitaron a Arsenal en marzo pasado, por el torneo anterior, y con la misma base consiguió una goleada 5-0 que le permitió a los platenses no sólo mantener el invicto bajo la conducción del Ruso, sino consolidarse en el Grupo que terminó dominando junto a Colón.