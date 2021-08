Fuerte cruce al aire entre Yanina Latorre y Pía Shaw discutieron por Vicky Xipolitakis

Reproches cruzados y fuerte cuestionamientos entre Yanina Latorre y Pía Shaw le pusieron calor a la pantalla del 13.

Las panelistas de Los Ángeles de la Mañana tuvieron un tenso ida y vuelta por el enfrentamiento por la mediática Xipolitakis y su ex esposo, Javier Naselli.

Vicky Xipolitakis y Javier Naselli están enfrentados en una batalla legal tanto por el departamento donde vive ella, como por la crianza de su hijo, Salvador Uriel. En los próximos dos meses, Vicky Xipolitakis será desalojada del departamento de 540 metros cuadrados en Barrio Norte, donde vive con el pequeño de 3 años y medio, por una deuda en el pago del alquiler que asciende los $600 mil.

Pero, la vivienda no es el único problema que tienen, ya que también están enfrentados por el régimen de visitas de Naselli con su hijo. En el ciclo Los Ángeles de la Mañana, las panelistas Yanina Latorre y Pía Shaw tuvieron una discusión sobre este tema. Todo comenzó cuando Pía preguntó por qué Naselli no ve a Salvador Uriel. “Porque está en los Estados Unidos y cuando viene no se lo dejan ver”, le contestó la esposa de Diego Latorre.

Además, aseguró que no le creía nada a Xipolitakis, ya que “toda la vida inventó una vida que no tenía”. Sin embargo, Shaw cuestionó su postura: “Es lo mismo que te diga: ‘No le creo a Naselli’. Es información”. Y luego explicó la razón por la que Vicky no quiere que su ex tenga contacto con el pequeño: “Así como se baja del avión quiere ver a su hijo, sin querer hacer la cuarentena y tener que guardarse en un hotel o departamento”.

Latorre insistió en que no creía que Naselli actuara de esa manera. “Esa información te la está contando Vicky”, le reprochó a su compañera de panel. Enojada, Pía no se quedó callada e intentó defender su argumento: “Es lo mismo que te diga que él te está mintiendo. ¿Por qué vos tenés información y lo que yo digo no lo es?”.

Para finalizar , Latorre recordó que Xipolitakis siempre tuvo relaciones conflictivas: “¿No te acordás de todos los novios que tuvo? ¿De los quilombos, de la denuncia que hizo contra (José ) Ottavis? Ella perdió la causa de violencia de género porque la Fiscalía demostró que se fue a hacer los golpes en el cuello después de denunciarlo. Hay un montón de desprolijidades”.