Los últimos espadachines de Toledo se niegan a renunciar a su antiguo oficio

Famosa desde la época romana, los artesanos de la ciudad española están casi extintos. Pero un indulto está a la mano de la industria de la televisión y el cine.

Su robusta presencia se ha abierto paso a lo largo de más de 2.000 años de historia, impulsada por fanáticos que, según se dice, iban desde el general cartaginés Aníbal hasta legiones romanas.

En estos días, sin embargo, la larga tradición de fabricación de espadas en la ciudad Española de Toledo se ha reducido a solo dos artesanos, el último eslabón vivo de una tradición que se remonta a milenios.

“La fabricación de espadas está profundamente conectada con la ciudad”, dijo Antonio Arellano de Artesania Arellanos. "Si lo perdiéramos, sería una pérdida tremenda para la ciudad".

A medida que la reputación de las espadas de Toledo aumentó hace siglos, también lo hizo la fortuna de la ciudad. La industria transformó las calles estrechas y sinuosas de la ciudad, salpicándolas de cientos de herreros que convirtieron a Toledo en uno de los centros de fabricación de espadas más importantes del mundo.

Proveniente de una larga línea de trabajadores del hierro, Arellano comenzó a fabricar espadas hace 30 años. La tradición ya había pasado por varias revisiones, ya que se evitaban las espadas por municiones. Los clientes ya no eran nobles y espadachines que buscaban la mejor hoja que el dinero pudiera comprar; en cambio, el mercado se centró en los turistas deseosos de llevarse a casa una pieza del famoso acero toledano.

Aun así, el lugar de la espada en la historia fue suficiente para asegurar la continuidad de la nave. “Cuando comencé, Toledo era un semillero para la fabricación de espadas, todo el centro histórico y la periferia estaban llenos de talleres”, dijo Arellano, quien a los 69 años es el último maestro espadero de Toledo.

En los últimos años, sin embargo, el número de fabricantes de espadas locales ha comenzado a disminuir a medida que se encontraron compitiendo con espadas producidas en masa, la mayoría de ellos fabricados a miles de kilómetros de distancia en países asiáticos. Las espadas hechas a mano de Arellano, que pueden tardar hasta seis semanas en crearse, se salvaron en gran medida.

Lo que quedaba del sector fue cortado por la pandemia. “Fue un gran golpe”, dijo Arellano. Cuando los viajes por todo el mundo se detuvieron, las multitudes de turistas que durante mucho tiempo se habían agolpado por las empinadas calles de la ciudad desaparecieron. "He vivido muchos momentos difíciles y siempre los hemos superado, pero esto se siente más serio".

Las campanas de alarma empezaron a sonar a principios de este año en Toledo luego de que Mariano Zamorano, el otro maestro espadero de la ciudad, anunciara su retiro a los 70 años, luego de que el dueño del edificio donde se ubicaba su taller decidiera vender la propiedad.

La familia de Zamorano intervino y se hizo cargo del histórico negocio familiar con el objetivo de montar un nuevo taller en la ciudad en otoño. “El proceso continúa”, dijo Santiago Encinas de Espadas Mariano Zamorano .

Los métodos artesanales de fabricación de espadas consumen mucho tiempo y son costosos; el acero se calienta en una llama abierta antes de estirarlo, moldearlo, martillarlo y pulirlo. En promedio, se necesitan de 15 a 20 horas para completar una espada de esta manera, con un costo promedio de 400 a 500 €, dijo Encinas.

Hizo caso omiso de los informes sobre la desaparición de la tradición. “Es cierto que es un producto que no tiene tanta demanda y, como hay menos demanda, es lógico que no haya espacio para todos”, dijo. "Somos los que estamos aquí ahora, pero no seremos los últimos".

Arellano se hizo eco de su confianza, cuyo hijo planea hacerse cargo del negocio cuando se jubile. En su caso, el indulto ha venido de una fuente inesperada; El renovado interés por la historia ha provocado una cascada de pedidos de series de televisión y producciones teatrales que buscan crear decorados históricamente precisos.

Más recientemente, Arellano firmó un acuerdo con un parque temático que representa eventos históricos, donde su hijo forjará y fabricará espadas frente a una audiencia en vivo.

El interés apunta a lo que finalmente mantendrá viva la tradición de la fabricación de espadas de Toledo, dijo Encinas. “Es un símbolo, siempre será un símbolo. Es una herramienta de la historia que la gente encuentra muy atractiva ”.