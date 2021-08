Investigan si fue por una moto la pelea mortal en Altos de San Lorenzo

El informe preliminar de la autopsia al cuerpo del hombre que murió a metros de su casa en Altos de San Lorenzo confirmó lo que los forenses estimaron apenas lo vieron: fue masacrado a golpes en la cara y falleció ahogado con su propia sangre.

Tenía 33 años, se llamaba Raúl Torrez (en los primeros reportes oficiales lo identificaron con el apellido Torales) y por su crimen fueron aprehendidos dos hombres de 29 y 31 años que serían indagados en las próximas horas, confirmaron fuentes judiciales y policiales.

Como informó este diario en su edición de ayer, el homicidio ocurrió alrededor de las 8 de la noche del domingo en la esquina de 16 y 83, donde Torrez quedó tirado y con la cara desfigurada.

Para entonces los móviles del Comando de Patrullas ya estaban en zona, alertados por una gresca callejera violenta, que había terminado -decían los testigos- con una persona lastimada. Pero los policías se encontraron con un cuadro tremendamente grave, por lo cual se apuraron en llamar a la ambulancia mientras procuraban contener a los familiares del herido.

“Es que el hombre vivía ahí cerca y sus parientes llegaron enseguida”, explicó un allegado a la investigación, confirmando que por algunos minutos Torrez agonizó en la vereda, pero no resistió.

Para cuando llegaron los médicos del SAME no pudieron hacer otra cosa que constatar que ya había muerto. El cuerpo fue preservado entonces junto con un perímetro del que los peritos de Policía Científica levantaron rastros y muestras para ser analizadas.

Un dato importante es que sobre los restos de Torrez quedaron pedazos de vidrios. “Creemos que lo mataron a golpes de puño, pero no se descartan patadas en la cara y algún botellazo, ya que los testigos refirieron haber visto a los acusados tomando cerveza antes de la pelea”, reveló un pesquisa.

búsqueda y sospechas

Mientras en la esquina de 16 y 83 continuaban los movimientos típicos de las escenas de un crimen, policías de la comisaría Octava y del gabinete de Homicidios de la DDI recorrían los alrededores con directivas impartidas por la fiscal a cargo de la instrucción, Betina Lacki.

Con el aporte de testigos se pudo reconstruir lo que habría pasado un rato antes y localizar a dos de los presuntos responsables. “Estas personas dijeron que el fallecido había intentado robarles la moto junto con otra persona”, trascendió de altas fuentes oficiales, pero esos dichos no tienen validez legal hasta que no los declaren en sede judicial. De hecho, hasta anoche no estaban formalmente detenidos todavía, aunque se esperaba que Lacki hiciera el pedido en las próximas horas. Si el juez Pablo Raele lo avala, entonces sí se podrá avanzar en las indagatorias.

Mientras tanto se investiga si en el hecho participaron más personas y si los sospechosos tenían alguna conexión previa con Torrez, como se especuló en el primer momento.

Con este homicidio ya son 17 las personas asesinadas en la Región en lo que va del año, un número sensiblemente inferior al del 2020 (que fue récord), ya que entonces, para esta misma época, eran ya 44.

El joven fallecido vivía a metros de donde quedó tirado. Investigan si conocía a los dos acusados