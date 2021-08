A Zulma Lobato le gusta el carpincho: "busca adoptar a uno de Nordelta"

La cantante, actriz, modelo y personalidad de TV Argentina Zulma Lobato es amante de los animales y esta muy conmovida por la situación que viven los carpinchos de Nordelta.

Ante este fenómeno viral de los roedores, busca adoptar a uno, para salvarlo de los maltratos que puedan darle los vecinos del Nordeltaw, quienes denunciaron una gran invasión carpinchos.

Todo fue confirmado por su mánager, L. Reyes, quien indicó que la mediática se encuentra muy bien de salud y con muchas ganas de conseguir trabajo. Semanas atrás buscaba empleo como empleada doméstica. Cobraba 400 pesos la hora de limpieza y una familia amiga la contrató.

Por su parte, Zulma expresó que va a probar suerte en el mundo europeo. Quiere irse a vivir a España y probar suerte como actriz, ya que tiene mucha experiencia en la Argentina. “Hasta Almodóvar me conoce. Ya que acá no me quieren dar trabajo como actriz, me iré a probar suerte allá y si me va bien, me quedo. Todos los días me paran por la calle y me preguntan cuándo voy a volver a la televisión. Pero no es algo que yo maneje”, explicó.

Con respecto a su vida económica, expresó: “Tengo una jubilación mínima, pero nadie llega a fin de mes con eso. Apenas si pago el alquiler, los impuestos y como mal porque no llego”.