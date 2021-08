La respuesta de Alberto Fernández a la consulta sobre si Fabiola Yáñez está embarazada

Entre su repetido intento por tratar de dejar atrás el escándalo por el festejo en la Residencia de Olivos y la controvertida defensa de la profesora que recriminó en muy duros términos a un alumno que había cuestionado al kirchnerismo, el presidente Alberto Fernández habló del posible embarazo de su pareja Fabiola Yáñez.

El tema se instaló poco después que saliera lo del festejo en plena cuarentena y fue la propia Fabiola la que dio el paso al publicar en Instagram una foto suya tomándose la panza con sus dos manos de manera sugestiva.

En declaraciones a la prensa formuladas esta mañana, el jefe de Estado no tuvo un "no" lo suficientemente contundente como para dar por cerrado el tema. Y en cambio dejó abierta la posibilidad: "No sabemos, esperemos, esperemos", respondió.

El periodista Pablo Duggan fue quien lo consultó luego de contar su propia experiencia de haber sido padre recientemente. "¿Hay alguna novedad por ahí?", le consultó, a lo que el mandatario contestó: "No sabemos, esperemos, esperemos".