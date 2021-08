Los vacunados con Sinopharm necesitarían tres aplicaciones

La patóloga pediátrica argentina Marta Cohen, residente en Reino Unido, aseguró ayer que quienes hayan recibido la vacuna contra el Covid-19 de Sinopharm, de fabricación china, deben reforzarla con una tercera dosis de la misma formulación o combinarla con la de otro laboratorio ya que “son eficaces, pero de corta duración”.

La vacuna Sinopharm, la que cuenta con un número mayor de dosis en Argentina, es como “todas las vacunas de virus inactivados, son eficaces pero de corta duración”, precisó.

Por lo tanto, de acuerdo a la visión de Cohen, “a los cinco meses hay que dar una tercera dosis que sea de Sinopharm o, no sé si el gobierno lo está previendo, de otra vacuna”.

“Es una decisión que tiene que hacer el Ministerio de Salud, que tiene que basarse, no en las pruebas porque no hay, no hay tiempo, sino en la evidencia y el conocimiento científico de los asesores”, remarcó la especialista.

El gobierno -que como este diario informó oportunamente realiza desde julio un estudio de combinación de las distintas vacunas con las que cuenta (Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Moderna), informó resultados favorables.

Una de las científicas que participa del estudio, Andrea Gamarnik, del Conicet, precisó recientemente que “la combinación de las vacunas Sputnik V con Sinopharm o AstraZeneca muestra resultados preliminares alentadores: se observa un aumento en los niveles de anticuerpos luego de las segundas dosis aplicadas”.

Cohen recordó, en diálogo con periodistas, que la aplicación de un refuerzo de la vacuna de origen chino “fue lo que pasó en Emiratos Árabes, que dieron la tercera dosis de Pfizer y en Uruguay”.

En este caso, vale precisar, se aplicó una tercera dosis a quienes recibieron Sinovac, la vacuna en existencia en ese país, de tecnología similar a la que existe en argentina y también fabricada en China.

Argentina cuenta hasta ahora con 16.304.000 vacunas de Sinopharm, por lo que resulta la vacuna de aplicación mayoritaria en el país, seguida de la de Oxford AstraZeneca, de las que ingresaron 1.944.000 por mecanismo Covax y 11.415.700 por compra directa de la Argentina, más las 580.000 de AstraZeneca de Covishield.