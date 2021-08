"¡Ah, bueno!”: el comentario del marido de Soledad Pastorutti por su look en La Voz Argentina

Soledad Pastorutti se convirtió en las últimas horas en tendencia tras dar a conocer el comentario que le hizo su marido Jeremías Audoglio por un look que lució la cantante en uno de los episodios de La Voz.

Invitada en Cortá por Lozano, Pastorutti contó que recibió algunas objeciones sobre su vestuario aunque remarcó que la respuesta que le dio a su pareja fue contundente.

“Hiciste unas fotos muy lindas, muy sexy”, le dijo Lozano a la cantante. “¡Pero no! ¡Tan sexy no!”, respondió la artista, un tanto timida.

Con algunas fotos en la pantalla de fondo del programa, Lozano indagó: “¿A Jere le copa eso?”. “A Jere no le copa nada”, respondió la cantante.

“Cuando me vio en la publicidad de La Voz que tenía un top… que no nos avisaban cando salía para que nadie saque nada, estaba con un saco azul y una especie de pechera, corpiño. Estaba bastante despechugada. Y él estaba en el living y me dijo: ‘¡Ah, bueno!’”, relató Soledad. Luego, continuó: “Yo ya sabía porque los dos teníamos la tele en el mismo canal, yo en la cocina y él en el living. Yo ni le avisé”.

Finalmente, Pastorutti contó cuál fue su respuesta frente a la reacción de su marido. En lugar de sentir celos, la vocalista le contrapropuso a Audoglio que se manifieste orgulloso por estar en pareja con ella. “Le dije que a todos les tenía que decir: ‘¡Mirá con quién estoy!’. Y ya está”, añadió.