Kicillof: "Vinimos a sembrar de parques industriales la provincia"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró hoy que el gobierno de Cambiemos implementó un modelo económico que "impedía el desarrollo de la producción y la industria", y remarcó que su gestión "comenzó a revertir esas políticas para sembrar de los parques industriales la provincia de Buenos Aires".



Desde Luján, donde entregó el decreto de certificación del Parque Industrial de esa ciudad, el mandatario recordó que hace cuatro años cuando estuvo allí "vivíamos momentos complicados y no por un virus, sino porque veíamos como día a día se aplicaban políticas en las que no había un ministro de producción".



"Difícil que se creara un parque industrial si no les interesaba tener un ministro", cuestionó Kicillof y consideró que "una provincia (como Buenos Aires) que es el corazón de la producción desfallecía".



Para graficar la difícil situación que atravesaron las pymes durante el gobierno de Cambiemos, el gobernador relató que en charlas que mantuvo con empresarios del sector, le contaron que "cuando planteaban (a las autoridades de la gestión anterior) que la producción se hacía imposible les decían reconvertite o deja de producir y dedicate a importar".



"En lugar de fabricarlo traelo hecho y reemplaza 1500 operarios por una oficina en Buenos Aires y por eso no había quien se hiciera cargo de Producción", completó.



En ese sentido, Kicillof recordó que durante la administración de Mauricio Macri "la pérdida del poder adquisitivo fue tremenda y con un modelo de importaciones salvaje" e ironizó que con esos datos: "Podrían haber nombrado un ministro de la desindustrialización o el desempleo".



De cara a las próximas elecciones legislativas, Kicillof planteó la necesidad de que los ciudadanos tengan presente que "el empleo y la industria son temas de debate en el Congreso y nuestros candidatos defienden el modelo productivo".



En el acto, el gobernador estuvo acompañado de los ministros, de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Infraestructura provincial, Augusto Costa, y los precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.



Por su parte, De Pedro destacó el trabajo realizado por el intendente de Luján, Leonardo Botto, que "tras perder cuatro elecciones, lo vi caminar por todos los barrios cumpliendo un rol esencial que es el de defender el interés de los vecinos y no de unos pocos".



"Uno ve en los diarios que otra fuerza política piensa en un pacto de convivencia porque surgen cuestiones que parece que para la sociedad no quieren que se conozcan", dijo en referencia al opositor Juntos y agregó que, en cambio, para el Frente de Todos "el manual es el que nos enseñó Néstor (Kirchner), Cristina (Fernández de Kirchner) y Alberto (Fernández), que es estar al lado de las necesidades de la gente y gobernando para generar empleo y dignidad para todos y todas".