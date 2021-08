El intendente Mario Ishii fue dado de alta y continuará bajo tratamiento domiciliario

El intendente de la localidad bonaerense de José C. Paz, Mario Ishii, fue dado de alta luego de 12 días de internación en el hospital municipal Domingo Angio por un cuadro grave de coronavirus y continuará bajo tratamiento domiciliario, consignaron fuentes de ese municipio del Gran Buenos Aires.



"Agradezco inmensamente a Dios por mi estado de salud y a todo el personal médico que trabajó en mi atención y cuidó de mi en estos días" señaló el jefe comunal en declaraciones a la prensa al salir de la institución.



“Hemos terminado el tratamiento y seguiré la recuperación en mi domicilio. Quiero agradecer la atención de todo el cuerpo médico municipal por haberme salvado la vida”, expresó el mandatario.



Ishii debio ser internado el pasado 22 de julio y requirió 12 días de internación y cinco días de asistencia respiratoria mecánica por una insuficiencia respiratoria secundaria a una neumonía bilateral grave por COVID19 (Cepa Gamma/Manaos) en en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal “Domingo Angio” de José C Paz.



"Se halla lúcido, vigil, reactivo, orientado en tiempo y espacio, con signos vitales estables, hemodinámicamente compensado, con aceptable mecánica respiratoria" indicó el parte médico al que tuvo acceso Télam.



Por su parte, el secretario de Salud de la Municipalidad de José C. Paz, Celestino Saavedra, indicó que "los controles radiológicos y análisis clínicos realizados indican que Ishii se encuentran dentro de parámetros normales, y por lo tanto se decide otorgarle el alta hospitalaria para que continúe con una rehabilitación kinesiológica en su domicilio.