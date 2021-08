Nicole tildó de "rata" a Cubero y pidió que pague la cuota del colegio de las nenas

Nicole Neumann, en pleno noviazgo con el piloto de automovilismo José Manuel Urcera, volvió a estallar de furia contra su ex Fabián "Poroto" Cubero y lo tildó de "rata" por algunas decisiones que tomó últimamente el ex futbolista.

Todo comenzó cuando en los "Angeles de la Mañana" le preguntaron por un juicio en el que la Justicia falló a favor del ex defensor de Vélez. Se trata de la causa que se inició hace dos años luego de que ella acudió al departamento a buscar a sus hijas (Siena, Allegra e Indiana), que debían estar con él en el lugar. Sin embargo, se encontró con el domicilio vacío y luego se enteró que se habían ido de viaje a México.

Respecto del caso, Nicole sostuvo que "no me ganó ningún juicio. Yo tenía el permiso del juez, él es el que duplicó documentos para llevarlas a México en Año Nuevo, plena pandemia, que México estaba para atrás y yo le pedí que no'".

Traído el tema a colación, Nicole Neumann aprovechó para visibilizar que Cubero "ahora me reclama con la venta de la casa la mitad de los muebles, el rata, y no me quiso cambiar una semana para que vengan conmigo y la familia de Manu, mi novio, una semana a esquiar".

Enojadísima, le apuntó con todo al señalar: "Dice que no puede pagar más el colegio y se compró una camioneta último modelo... pensé que con la venta de la casa se iba a calmar, pero siempre inventa algo el insufrible para perseguirme".

Mientras sigue lidiando con Cubero, Nicole Neumann disfruta de su noviazgo con el corredor Urcera, oriundo del sur del país, en donde se encontraron en varias ocasiones y hasta presentaron a sus familias en lo que fue la formalización de la relación.