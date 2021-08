El Bitcoin continúa en caída y lanzaron un duro pronóstico sobre su futuro: "Caerá a cero"

El Bitcoin continúa con resistencia por debajo de los u$s50.000. Después del lunes pasado donde alcanzó el tan ansiado número, le costó sostenerse. Esta semana se darán a conocer los datos del empleo de Estados Unidos que podrían afectar el precio. Mientras tanto, los analistas aseguran que podría obtener un repunte antes de este viernes y la perspectiva alcista continúa para 2022.

En este contexto, John Paulson, el hombre que se volvió un inversor de renombre cuando apostó contra el mercado en 2008 en lo que fue “el mayor trade de la historia”, lanzó un duro pronóstico sobre su futuro, y su principal razón es porque considera que las criptomonedas son una burbuja.

“Diría que las criptodivisas son una burbuja. Las describiría como una oferta limitada de nada. Así que en la medida en que haya más demanda que la oferta limitada, el precio subirá. Pero en la medida en que la demanda caiga, entonces el precio bajará. No hay valor intrínseco en ninguna de las criptomonedas, excepto que hay una cantidad limitada”, sostuvo Paulson.

LEA TAMBIÉN Ya aceptan criptomonedas para la compra de autos o planes de ahorro

“Las criptodivisas, independientemente de su cotización actual, acabarán por no tener valor. Una vez que la exuberancia desaparezca, o la liquidez se agote, irán a cero. No recomendaría a nadie que invirtiera en criptodivisas”, comentó.

Ante este panorama, Paulson admitió que no podría apostar en contra de las criptomonedas -ponerse “en corto”- como lo hizo contra las hipotecas subprime.

“La razón por la que nos pusimos en corto con las subprime en tamaño fue porque era asimétrico: ponerse en corto con un bono a la par que tiene una duración limitada que cotiza con un diferencial del 1% de los bonos del Tesoro. Así que no puedes perder más que el margen de la duración. En las criptomonedas, la pérdida potencial es ilimitada. Así que, aunque pudiera tener razón a largo plazo, a corto plazo, quedaría aniquilado", añadió.

Por último agregó que "en el caso de Bitcoin, pasó de USD 5.000 a USD 45.000. Es demasiado volátil para ponerse en corto", mientras que Consultado respecto a su gran trade de 14 años atrás, el inversor confirmó que no ha visto nada similar en todo este período.